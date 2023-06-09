В Минздраве дали советы, как грязную воду сделать пригодной для питья

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС проблемы с питьевой водой возникли в подтопленных населенных пунктах. Поскольку на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ, они могли попасть в колодцы, скважины и водоемы, которые обеспечивали население питьевой водой.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в колодцах и открытых водоемах на подтопленных территориях могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, свалок и т.д.

Специалисты советуют жителям опасных территорий употреблять только бутилированную или привозную воду.

Читайте также: "россияне совершили экоцид": Ермак заявил о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма и ЗАЭС

"Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе - больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей", — добавили в Минздраве.

Чтобы не подхватить инфекции, нужно кипятить или дезинфицировать воду для питья, мытья фруктов, ягод, или для приготовления пищи, даже для мытья посуды. Однако кипячение не лишает воду химического загрязнения.

В Минздраве дали рекомендации, как загрязненную воду превратить в питьевую.

Процедите собранную воду через несколько слоев марли или ткани. Дайте воде отстояться от 24 до 48 часов. Она должна быть в чистой и закрытой емкости. Дождитесь, пока образуется осадок. Отфильтруйте воду. Продезинфицируйте воду (можно прокипятить ее в течение не менее 5 минут). Эти способы избавят воду от вредителей, однако не могут очистить от химического загрязнения. Если у вас нет специального фильтра, его можно создать самостоятельно. Перережьте двухлитровую пластиковую бутылку пополам, верхнюю часть поставьте в нижнюю горлышком вниз. Смешайте гравий, песок и древесный активированный уголь и засыпьте в бутылку. Налейте сверху воду и дождитесь, пока она пройдет через эти слои и стечет ко дну бутылки.

В Минздраве также посоветовали следующие меры безопасности:

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не используйте одежду, загрязненную при подтоплении, без предварительной стирки и дезинфекции.

"В последующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено, поскольку есть риск заболевания ботулизмом", — добавили в ведомстве.

Раньше мы писали, нужно ли пить два литра воды каждый день. Ученые удивили правдой о воде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!