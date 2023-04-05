В начале следующей недели Землю накроет новая магнитная буря: каких дат опасаться

В апреле ожидается несколько магнитных бурь, некоторые из которых будут достаточно мощными. Всплески на Солнце влияют на здоровье людей, устройства радиосвязи, электроники и вызывают полярные сияния.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обнародовало данные по космической погоде по состоянию на апрель 2023 года. Об этом сообщает Meteoagent.

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Уже 10-11 апреля ожидается магнитная буря средней мощности.

Магнитные бури в апреле 2023 года

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Дальше ситуация пойдет на убыль, но уже 16-17 апреля прогнозируется достаточно сильное геомагнитное возмущение.

Магнитные бури 16-17 апреля

В апреле спутниковые системы NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру прогнозируют лишь одну сильную магнитную бурю – 20-21 апреля.

Остальные месяцы будут снова спокойными. Однако эксперты отмечают, что прогнозировать солнечные вспышки довольно трудно, поэтому они могут изменяться.

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Как уберечься от действия магнитных бурь

Чтобы легче пережить магнитные бури, следует:

уменьшить количество физических нагрузок, но следует производить зарядку и больше гулять на свежем воздухе;

избегать стрессов и не решать сложные задачи;

хорошо питаться, употреблять больше свежих сезонных фруктов и овощей, меньше жирной и вредной пищи;

пить много воды, исключить из рациона кофе и алкогольные напитки;

нормализовать ночной сон – спать рекомендуется не менее 7 часов в сутки.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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