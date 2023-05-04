В Риме археологи нашли посуду, из которой врачи в древности дегустировали мочу пациентов

Археологи в Риме обнаружили в районе форума Цезаря мусорный контейнер в возрасте около 500 лет. Этот форум был построен в 46 году до нашей эры за счет Гая Юлия Цезаря и стал первым из так называемых императорских форумов, когда правители Рима за счет своих личных доходов обустраивали городское пространство.

На территории форума находилась старая свалка. Как сообщает издание Cambridge Core, здесь археологи раскопали медицинские принадлежности из госпиталя пекарей периода Ренессанса. В частности, нашли 500-летние бутылки с лекарством и колбами для мочи — контейнерами, которые использовали для сбора мочи пациентов для медицинского анализа.

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Ученые говорят, что больницу пекарей построили в 1564 году в Риме. Первые раскопки на этом месте проводились еще в 2009 году, и тогда археологи, кроме самого здания больницы, исследовали окрестности и нашли свалку того же периода.

Недавно археологи заметили сотни полуповрежденных керамических сосудов, а также множество стеклянных. Керамика отличалась тем, что была практически едина по типологии, стилю и емкости сосудов. Очевидно, что больница заказывала большое количество посуды по собственным меркам в какой-нибудь мастерской.

Издание отмечает, что медики раннего Возрождения знали, что болезни могут передаваться не только при контакте между людьми, но и через общую посуду или другие предметы. Но стерилизации они еще не знали. Поэтому именно в Италии (в тосканских госпиталях и Падуанском колледже) были разработаны первые протоколы, предусматривающие обеспечение пациентов индивидуальными наборами посуды. После выздоровления пациента его персональный набор утилизировали.

"Подобные гигиенические мероприятия принадлежали не только к посуде, из которой пациент ел, но и к сосудам для сбора и анализа мочи. Большая часть стеклянных сосудов, найденных на свалке, скорее всего, служила тем, что в средневековых латинских медицинских текстах называлось matula - колбами для мочи. В Средние века и эпоху Возрождения практика уроскопии была одним из главных диагностических инструментов для врачей", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что мочу пациента наливали в колбу, чтобы врач мог наблюдать цвет, осадок, запах, а иногда даже вкус. Авторы исследования предполагают, что медики Средневековья и эпохи Ренессанса определяли наличие у пациентов желтухи, болезни почек и диабета. Именно для уточнения последнего диагноза содержимое сосудов пробовали по вкусу: моча диабетиков часто имеет сладковатый запах и вкус из-за дополнительного количества глюкозы.

Также выяснили, что когда мусорная цистерна наполнялась посудой от пациентов, ее закрывали слоем глины. Как отметили исследователи, складировали отходы в подвалах или даже дворах.

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