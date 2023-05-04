У Римі археологи знайшли посуд, з якого лікарі у давнину дегустували сечу пацієнтів

Археологи у Римі знайшли в районі форуму Цезаря сміттєвий контейнер віком близько 500 років. Цей форум був побудований в 46 році до нашої ери коштом Гая Юлія Цезаря і став першим із так званих імператорських форумів, коли правителі Риму коштом своїх особистих доходів облаштовували міський простір.

На території форуму знаходилося старе сміттєзвалище. Як повідомляє видання Cambridge Core, тут археологи розкопали медичне приладдя зі шпиталю пекарів періоду Ренесансу. Зокрема, знайшли 500-річні пляшки з ліками та колбами для сечі — контейнерами, які використовували для збору сечі пацієнтів для медичного аналізу.

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Науковці кажуть, що лікарню пекарів збудували 1564 року в Римі. Перші розкопки на цьому місці проводили ще 2009 року, і тоді археологи, крім самої будівлі лікарні, досліджували околиці та знайшли сміттєзвалище того ж періоду.

Нещодавно археологи помітили сотні напівушкоджених керамічних посудин, а також безліч скляних. Кераміка відрізнялася тим, що була практично єдина за типологією, стилем та місткістю судин. Очевидно, що лікарня замовляла велику кількість посуду за власними мірками у якійсь майстерні.

Видання зауважує, що медики раннього Відродження знали, що хвороби можуть передаватися не лише при контакті між людьми, а й через загальний посуд чи інші предмети. Але стерилізації вони ще не знали. Тому саме в Італії (у тосканських шпиталях та Падуанському коледжі) розробили перші протоколи, які передбачають забезпечення пацієнтів індивідуальними наборами посуду. Після одужання пацієнта його персональний набір утилізували.

"Подібні гігієнічні заходи належали не лише до посуду, з якого пацієнт їв, але й до судин для збирання та аналізу сечі. Більша частина скляних судин, знайдених на сміттєзвалищі, швидше за все, служила тим, що в середньовічних латинських медичних текстах називалося matula – колбами для сечі. У Середні віки та епоху Відродження практика уроскопії була одним із головних діагностичних інструментів для лікарів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сечу пацієнта наливали в колбу, щоб лікар міг спостерігати її колір, осад, запах, а іноді навіть смак. Автори дослідження припускають, що медики Середньовіччя та епохи Ренесансу так визначали наявність у пацієнтів жовтяниці, хвороби нирок та діабету. Саме для уточнення останнього діагнозу вміст судин пробували на смак: сеча діабетиків часто має солодкуватий запах та смак через додаткову кількість глюкози.

Також з'ясували, що коли сміттєва цистерна наповнювалася посудом від пацієнтів, її закривали шаром глини. Як зазначили дослідники, складували відходи у підвалах, чи навіть дворах.

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