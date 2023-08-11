В следующем году учёные планируют начать разработку препарата для отращивания зубов

Зубы не вырастут снова – это общеизвестная реальность, особенно для тех, кто уже знаком с пломбами. Поэтому так важно поддерживать их в лучшем состоянии – чистыми и здоровыми. Однако, кажется, наука собирается изменить эту привычку.

Начиная с июля 2024 года планируется начать клинические испытания потенциального метода произрастания зубов. Эта идея основывается на десятилетиях исследований в данной области. Если испытания будут успешными, возможно уже к 2030 году будет доступно терапевтическое лечение. Об этом пишет Science Alert.

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Команда из Медицинского научно-исследовательского института больницы Китано в Японии берет на себя исследования, направленные на людей, страдающих анодонтией – редким генетическим заболеванием, препятствующим нормальному росту молочных и постоянных зубов.

Прежде всего это лечение будет направлено на детей, которые сталкиваются с этим состоянием. Однако исследователи надеются, что в будущем его можно будет применять более широко – у людей с более общими проблемами с зубами, например, с заболеваниями десен.

"Идея вырастить новые зубы – это мечта каждого стоматолога. Я начал над этим думать еще как студент. Верил, что это возможно", – говорит Катсу Такахаши, руководитель отделения стоматологии и ротовой хирургии больницы Китано.

Процесс состоит в следующем: исследователи обнаружили связь между конкретным геном под названием USAG-1 и ограничением роста зубов мышей. Это исследование привело к попыткам блокирования выражения этого гена.

Удалось выявить антитело, которое безопасно заблокирует часть активности гена USAG-1 у мышей и ежей, не вызывая серьезных побочных эффектов, но вызывая рост зубов.

Следующим этапом станет проверка возможности контролировать такие же химические реакции в организме человека.

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Речь идет о потенциальных возможностях, но в будущем возможно использование нового метода для стимулирования роста третьего ряда зубов у взрослых после отпадения молочных зубов.

Исследователи считают, что преимущество данного подхода состоит в том, что рост зубов активируется естественным путем через процесс, известный как передача костного сигнала морфогенетического белка (BMP).

Таким образом, тело может самостоятельно реализовывать этот процесс без необходимости сложных стволовых клеток.

Исследователи также считают, что с прогрессом в технологиях сканирования (например масс-спектрометрия) будет легче выявить биомаркеры, которые покажут, кому именно польза от такого лечения.

"Лечение антителами против USAG-1 у мышей эффективно для восстановления зубов и может стать прорывом в лечении зубных аномалий у людей", – отмечают исследователи.

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