В Украине падает цена на 'борщовый набор': сколько стоит

На минувшей неделе в Украине продолжилось снижение оптовых цен на овощи борщового набора. Больше всего подешевели свекла, морковь и репчатый лук.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Так, оптовые цены на картофель снизились до 10–15 грн/кг, тогда как неделей раньше он стоил 12–15 грн/кг.

Белокочанная капуста также стала доступнее: ее стоимость опустилась с 20–25 грн/кг до 18–25 грн/кг. Более заметно подешевели свекла и морковь. Свеклу сейчас продают по 10–15 грн/кг вместо 14–18 грн/кг, а морковь — по 22–28 грн/кг, тогда как раньше ее стоимость составляла 28–30 грн/кг.

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Снизились и цены на репчатый лук. Если раньше ее продавали по 20–35 грн/кг, то теперь оптовые цены колеблются в пределах 16–20 грн/кг. На рынке овощей также продолжают дешеветь огурцы. Их оптовая цена снизилась с 25–40 грн/кг до 15–30 грн/кг. В то же время, помидоры, напротив, подорожали: их продают по 40–75 грн/кг, тогда как неделей ранее цены составляли 30–60 грн/кг.

Ощутимо упала и минимальная цена на чеснок. Если раньше его реализовали по 100–130 грн/кг, то теперь стоимость колеблется от 50 до 120 грн/кг. Во фруктовом сегменте из-за увеличения предложения дешевеют яблоки. Их оптовая цена снизилась с 28–55 грн/кг до 25–40 грн/кг.

Также подешевели груши – с 45–70 грн/кг до 40–50 грн/кг. Наибольшее понижение зафиксировано на сливы: их стоимость сократилась со 100–130 грн/кг до 50–100 грн/кг.

В сегменте ягод продолжает дешеветь голубика. Сейчас ее продают по 200–300 грн/кг, тогда как неделей ранее цены достигали 250–350 грн/кг. Кроме того, несколько снизилась стоимость вишни – со 100–140 грн/кг до 100–120 грн/кг.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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