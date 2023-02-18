В ВСУ оценили, могут ли оккупанты напасть из Беларуси

Командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу нападения оккупантов с территории Беларуси. По его словам, украинские военные периодически оценивают уровень угрозы вторжения с севера.

Кроме того, ВСУ укрепляют свои позиции у границы. Сейчас сил оккупантов на территории Беларуси недостаточно, заявил Наев.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на данный момент, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", – отметил он.

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Командующий подчеркнул, что украинским военным удалось значительно укрепить границу страны на севере.

"Мы образовали систему инженерных заграждений, в том числе минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонных рубежей и позиций", – добавил Наев.

Напомним, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.

Также Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.

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