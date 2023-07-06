В выходные Землю накроет сильная магнитная буря

Магнитные бури в июле 2023 - игрок магнитных бурь на июль 2023 - как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

На выходных следует осторожничать, поскольку ожидается мощный метеоудар. В такое время люди могут испытывать недомогание.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoagent, основанные на прогнозах Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Ученые определяют космическую погоду каждый месяц и предупреждают об опасных явлениях.

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В субботу, 8 июля, Землю накроет магнитная буря мощностью 4 балла. Продолжение следует определенное затишье до 13 июля.

Магнитные бури в июле 2023 - игрок магнитных бурь на июль 2023 - как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

14-15 июля ожидается метеоудар в 3 балла, с 16 по 19 июля – метеоудар в 4 балла. Остальные дни месяца будут безопасны.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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