Названы даты мощных магнитных бурь в июле: в эти дни лучше поберечься

В июле ожидается несколько волн магнитных бурь. Геомагнитные возмущения начнутся с первых чисел месяца.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoagent, основанные на прогнозах Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Ученые определяют космическую погоду каждый месяц и предупреждают об опасных явлениях.

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Календарь магнитных бурь на июль 2023 года

Слабые (2 балла): 3-7 июля, 9-11 июля, 20-30 июля.

Видео дня

Средние (3-4 балла): 1-2 июля, 8 июля, 13-19 июля

1-2 июля, 8 июля, 13-19 июля Сильные (5 баллов): 12 июля.

Следовательно, украинцам следует готовить к достаточно сильным метеоударам уже в начале месяца. Но серьезно ситуация усугубится в середине месяца – 8 июня ожидается магнитная буря мощностью 4 балла.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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