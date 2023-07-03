Названо дати потужних магнітних бур у липні: у ці дні краще поберегтися

У липні очікується кілька хвиль магнітних бур. Геомагнітні збурення розпочнуться вже з перших чисел місяця.

Про це свідчать дані сайту Meteoagent, які базуються на прогнозах Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Вчені визначають космічну погоду на кожен місяць та попереджають про небезпечні явища.

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Календар магнітних бур на липень 2023 року

Слабкі (2 бали): 3-7 липня, 9-11 липня, 20-30 липня.

Відео дня

Середні (3-4 бали): 1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня

1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня Сильні (5 балів): 12 липня.

Відтак, українцям варто готувати до досить сильних метеоударів вже на початку місяця. Але серйозно ситуація погіршиться у середині місяця – 8 червня очікується магнітна буря потужністю 4 бали.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

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