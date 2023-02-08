В Yasno рассказали, как платить за электроэнергию меньше

Коммунальные платежи могут составлять значительную часть доходов, поэтому всегда лучше экономить каждую копейку и не платить больше, чем нужно. Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, как украинцы могут платить за электроснабжение меньше.

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах и не платить комиссию, все расчеты следует производить онлайн. Оплатить счет онлайн совсем не сложно и даже не нужно заполнять бумажки и ждать курьера. А если платить за потребленные услуги в личном кабинете или по ссылке с Viber/SMS, то комиссия не будет начисляться.

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Чтобы заплатить за электроэнергию без комиссии:

Зайдите в личный кабинет на сайте Yasno и нажмите "Выбрать электронный счет";

Нажмите кнопку "Заказать электронный счет на Viber";

Заполните форму и оставьте пометку напротив пункта "Я хочу ежемесячно получать электронные счета".

Сергей Коваленко также советовал украинцам своевременно передавать показатели счетчика, чтобы платить только за потребленную электроэнергию. А в газоснабжающей компании НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, в какое число нужно передавать показатели счетчиков газа, чтобы не платить больше.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали.

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