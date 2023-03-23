'Вернем все территории': астролог рассказал, когда Украина получит полную победу в войне

Война в Украине закончится в 2023 году, но впереди еще непростой период. В апреле и мае украинские военные перейдут в масштабное контрнаступление и нанесут сокрушительное поражение российским оккупантам.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. "На севере и юге вся шайка российского диктатора, в том числе "вагнеровцы", будет повержена. Также наши войска могут полностью зачистить границы с Россией. То есть, мы возьмем в окружение все группы на востоке. Это уже может произойти 15-17 апреля, когда Уран – планета переворота – соединится с Марсом", – отметил он.

По словам астролога, российский диктатор Владимир Путин четко поймет, что он проиграл эту войну, но не остановится. Кремль попытается провести еще одну волну мобилизации в России, но не успеет: ситуация на фронте будет критической для оккупантов.

"Совсем скоро у нас будут дальнобойные ракеты… Мы будем бить по Москве, могут быть попадания по Московской области, другим российским городам. Однако наступления на Россию не будет, потому что нам не нужно удлинять фронт", – добавил Росс.

Он подчеркнул, что Украина до конца 2023 года вернет все свои территории – ВСУ создадут такую ситуацию для оккупантов в Крым, что те будут спасаться бегством.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.