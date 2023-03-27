Весенний зеленый борщ с секретным ингредиентом: пошаговый рецепт

Если вы соскучились по ярким витаминным весенним блюдам, самое время приготовить зеленый борщ. А для большей полезности добавьте в него листики молодой крапивы.

Это растение содержит витамины А, В, С, Е, К. А еще – железо, магний, медь, кальций, кремний, селен и фитонутриенты, в частности флавоноиды, предотвращающие болезни сердца, фитонциды и органические кислоты.

Предлагаем узнать, как легко и быстро полакомиться зеленым борщом с листочками крапивы и молодыми побегами шпината.

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Для приготовления этого блюда нужен мясной бульон, поэтому подготовьте его раньше времени, чтобы варка борща была быстрее.

Продукты:

Морковь – 1

Яйца – 2 шт

Лук репчатый – 1

Крапива, листики – 100 г

Шпинат – 100 г

Щавель – 100 г

Картофель – 3

Масло подсолнечное – 20 г

Соль и черный молотый перец – по щепотке

Сметана – столовая ложка

Масло сливочное – для зажарки

Чеснок – зубчик или два, по вкусу.

Поставьте на плиту кастрюлю с бульоном, пусть закипит, а вы почистите и помойте овощи. А еще – промойте зелень и просушите ее.

Когда крошите морковь и лук – отложите по столовой ложке каждого овоща, чтобы потом сделать поджарку.

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Когда бульон закипит, вбросьте в него измельченную любым способом морковь и лук. Картошку порежьте квадратиками и тоже отправьте вариться. Посолите и поперчите.

Поставьте на плиту небольшую сковороду, уложите в нее сливочное масло и обжарьте на нем сначала измельченный лук, а затем морковь. В конце, когда овощи размякнут, покрошите чеснок и немного потушите, добавив сметаны.

Когда овощи в бульоне доварятся, нужно выложить из сковороды зажарку в борщ, а затем всыпать измельченные щавель, шпинат и крапиву. Затем вкиньте и натертые вареные яйца.

Проварите еще 5 минут и подавайте к столу!

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