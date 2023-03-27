Весняний зелений борщ з секретним інгредієнтом: покроковий рецепт

Якщо ви скучили за яскравими вітамінними весняними стравами, саме час приготувати зелений борщ. А для більшої корисності додайте у нього листочки молодої кропиви.

Ця рослина містить вітаміни А, В, С, Е, К. А ще – залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен та фітонутрієнти, зокрема флавоноїди, що запобігають хворобам серця, фітонцидам та органічним кислотам.

Пропонуємо дізнатися, як легко та швидко поласувати зеленим борщем з листочками кропиви та молодими пагінцями шпинату.

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Для приготування цієї страви потрібен м'ясний бульйон, тож підготуйте його завчасно, аби варінні борщу було швидшим.

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Продукти:

Морква – 1

Яйця – 2 шт

Цибуля ріпчаста – 1

Кропива, листочки – 100 г

Шпинат – 100 г

Щавель – 100 г

Картопля – 3

Олія соняшникова – 20 г

Сіль та чорний мелений перець – по щіпці

Сметана – столова ложка

Масло вершкове – для засмажки

Часник – зубчик чи два, на смак.

Поставте на плиту каструлю з бульйоном, нехай закипить, а ви тим часом почистьте та помийте овочі. А ще – помийте зелень та просушіть її.

Коли будете кришити моркву й цибулю – відкладіть по столовій ложці кожного овоча, аби потім зробити підсмажку.

Відваріть яйця круто, остудіть, очистьте та натріть на крупній терці.

Коли бульйон закипить, вкиньте у нього подрібнену у будь-який спосіб моркву й цибулю. Картоплю поріжте квадратиками й теж відправте варитися. Посоліть та поперчіть.

Поставте на плиту невеличку сковорідку, покладіть у неї вершкове масло та обсмажте на ньому спочатку подрібнену цибулю, а потім моркву. Наприкінці коли овочі розм'якнуть, вкришіть часник й трохи потушіть, додавши сметани.

Коли овочі в бульйоні доваряться, треба викласти зі сковороди засмажку у борщ, а потім всипати подрібнені щавель, шпинат та кропиву. Потім вкиньте й натерті варені яйця.

Проваріть ще 5 хвилин та мерщій подавайте до столу!

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