Весенний зеленый борщ с секретным ингредиентом: пошаговый рецепт
Если вы соскучились по ярким витаминным весенним блюдам, самое время приготовить зеленый борщ. А для большей полезности добавьте в него листики молодой крапивы.
Это растение содержит витамины А, В, С, Е, К. А еще – железо, магний, медь, кальций, кремний, селен и фитонутриенты, в частности флавоноиды, предотвращающие болезни сердца, фитонциды и органические кислоты.
Предлагаем узнать, как легко и быстро полакомиться зеленым борщом с листочками крапивы и молодыми побегами шпината.
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Для приготовления этого блюда нужен мясной бульон, поэтому подготовьте его раньше времени, чтобы варка борща была быстрее.
Продукты:
- Морковь – 1
- Яйца – 2 шт
- Лук репчатый – 1
- Крапива, листики – 100 г
- Шпинат – 100 г
- Щавель – 100 г
- Картофель – 3
- Масло подсолнечное – 20 г
- Соль и черный молотый перец – по щепотке
- Сметана – столовая ложка
- Масло сливочное – для зажарки
- Чеснок – зубчик или два, по вкусу.
Поставьте на плиту кастрюлю с бульоном, пусть закипит, а вы почистите и помойте овощи. А еще – промойте зелень и просушите ее.
Когда крошите морковь и лук – отложите по столовой ложке каждого овоща, чтобы потом сделать поджарку.
Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Когда бульон закипит, вбросьте в него измельченную любым способом морковь и лук. Картошку порежьте квадратиками и тоже отправьте вариться. Посолите и поперчите.
Поставьте на плиту небольшую сковороду, уложите в нее сливочное масло и обжарьте на нем сначала измельченный лук, а затем морковь. В конце, когда овощи размякнут, покрошите чеснок и немного потушите, добавив сметаны.
Когда овощи в бульоне доварятся, нужно выложить из сковороды зажарку в борщ, а затем всыпать измельченные щавель, шпинат и крапиву. Затем вкиньте и натертые вареные яйца.
Проварите еще 5 минут и подавайте к столу!
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