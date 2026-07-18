Владелец "Ромашки" Роман Муль купил помещение Ощадбанка в Дрогобыче: детали аукциона

Предприниматель Роман Муль, владелец сети продуктовых магазинов "Ромашка", приобрёл нежилое помещение АО "Ощадбанк" в Дрогобыче за 7 млн 290 тыс. грн. Торги прошли 17 июля на площадке публичных закупок Prozorro.

Объект — встроенное нежилое помещение №77 в одноэтажной пристройке к девятиэтажному жилому дому на ул. Самборской, 78, общей площадью 129,6 кв. м. Два отдельных входа с фасада, подключение к электросети, центральному водоснабжению и канализации. Система отопления в помещении отсутствует.

Стартовая цена лота составляла 2 млн 874 тыс. 572,40 грн. В трёхраундовом английском аукционе стоимость выросла более чем в 2,5 раза. За право купить помещение боролись девять участников: ФЛП Роман Муль, ООО "Новенто", ООО "Код Энд Клик", ЧП "Леохард", ЧП-фирма "Престиж-Сервис", Николай Винницкий, Андрей Малый, Роман Гаман и Галина Кречковская.

В финальном раунде и ФЛП Роман Муль, и ООО "Новенто" предложили одинаковую максимальную ставку — 7 млн 290 тыс. грн. Победителем определён Роман Муль: именно он получит право подписать договор купли-продажи.

На момент продажи помещение находилось в аренде. Однако условия договора предусматривают: после отчуждения объекта арендные отношения прекращаются автоматически. Победитель обязан оплатить полную стоимость до дня нотариального удостоверения договора.

Роман Муль — бывший депутат Дрогобычского городского совета, ныне член исполнительного комитета Дрогобычского горсовета.

"Ощадбанк" параллельно продаёт в Дрогобыче ещё один объект: встроенное нежилое помещение №90 площадью 62,8 кв. м в девятиэтажном доме на ул. Грушевского, 170. Отдельный вход, подключение к электросети (2 кВт), центральному отоплению, водоснабжению и канализации. Аукцион по этому объекту также состоялся 17 июля, однако протокол торгов на момент публикации не опубликован — имя победителя и итоговая цена пока неизвестны.

Продажа помещений Ощадбанка через Prozorro стала заметным трендом последних лет: государственное финансовое учреждение системно сокращает собственную сеть отделений по всей Украине, выставляя объекты на открытые торги. На Львовщине такие аукционы, как правило, привлекают значительное количество участников — от частных предпринимателей до юридических лиц. Дрогобычский лот с девятью участниками подтверждает эту тенденцию: местный бизнес активно рассматривает подобные объекты как инвестиционно привлекательные, особенно если речь идёт о помещениях с отдельными входами и централизованными коммуникациями в оживлённых частях города.

Рост цены более чем в 2,5 раза относительно стартовой стоимости — красноречивый сигнал о состоянии рынка коммерческой недвижимости в Дрогобыче. Специалисты рынка недвижимости отмечают, что предложение качественных коммерческих помещений площадью 100–150 кв. м с двумя отдельными входами в городе остаётся ограниченным, тогда как спрос со стороны ритейла и сервисного бизнеса стабильно высок. Именно поэтому даже в условиях военного времени подобные объекты вызывают настоящую конкуренцию на торгах — итоговая цена в 7,29 млн грн фактически отражает реальную рыночную стоимость, а не стартовую оценку, которая нередко занижается для привлечения большего числа участников аукциона.