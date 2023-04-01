Выпекание пасок: когда можно и когда запрещено печь хлеб перед Пасхой

Традиции выпечки пасхального хлеба древние, как мир. Украинцы обычно пекут пасочки накануне Пасхи, чтобы выпечка дольше была свежей.

Однако считается, что печь паски и красить яйца нужно за несколько дней до Пасхи – в Чистый четверг. В этот день также убирают дом и украшают дом к празднику. Также паски можно печь в среду.

А еще, по поверьям, приобретенные в среду яйца долго не испортятся и идеально окрасятся. Так что запасайтесь яйцами для пасхальных яиц в среду перед Чистым четвергом.

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В Страстную пятницу действует запрет – не стоит красить яйца или заниматься другими приготовлениями, потому что день этот считается особенным для верующих – это день распятия, страданий и смерти Иисуса Христа.

Также в Страстную пятницу нужно уделять свободное время посещению церкви, молитве и добрым делам. Тем, кто соблюдал пост, в Страстную пятницу нужно полностью отказаться от еды.

Что касается субботы, верующие обычно посещают богослужения в храмах и начинают собирать пасхальную корзину для освящения. Если вы не смогли испечь пасхи к Пасхе в четверг, то можно испечь их и в субботу, однако лучше успеть до 15 часов, чтобы успеть собраться на вечернее богослужение.

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Воскресенье – день празднования Пасхи. Возвращаясь из храма верующие приветствуются словами "Христос Воскрес!" и в ответ чуть "Поистине Воскрес!". Готовить этот день считается греховным делом. В этот день семья с самого утра идет в церковь святить пасхальные корзины, а когда все вернутся домой, то зажигают церковную свечу и садятся "разговиться" – впервые после 40 дней Великого поста разрешается употребление мясных блюд. Считается, что первым нужно съесть яйцо с кусочком паски. Каждый член семьи берет пасхальное яйцо и предлагает сидящему справа удариться яйцами. У кого скорлупа яйца треснет, тот "проиграл" – он может есть свой пасхальный яйцо. У кого яйцо после "битья" осталось целым, стучится им с другим.

После этого можно пробовать и другие праздничные блюда. Весь день нужно веселиться, радоваться и "христосаться".

Предлагаем больше узнать о традициях, касающихся Вербного воскресенья.

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