Выплаты для ВПЛ в июле: размер пособия и условия предоставления

В июле 2026 года внутренне перемещенные лица будут и дальше получать государственную помощь на проживание. Выплаты производятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров №709.

Об этом сообщает РБК-Украина. Денежную помощь по-прежнему будут перечислять дважды в месяц:

до 15 числа;

до 28 числа.

Точная дата зачисления зависит от работы банков и Государственной казначейской службы, обрабатывающих платежи.

Какие суммы выплачивают

В 2026 году поддержка наиболее уязвимых категорий переселенцев предоставляется в течение 30 месяцев с момента первого назначения. Размер выплат остается неизменным:

2 000 гривен - для совершеннолетних ВПЛ;

3 000 гривен – для детей, лиц с инвалидностью и семей с детьми.

Кому нужно обновить данные

Часть переселенцев может потерять право на выплаты с июля, если не предоставит актуальную информацию. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или Центр предоставления административных услуг.

Обновить данные должны:

граждане, изменившие адрес проживания или состав семьи;

родители, впервые оформляющие помощь на ребенка;

лица, которым ранее отказали в назначении выплат, но после подтверждения соответствия критериям дохода (не более 10 380 гривен на одного человека) хотят возобновить помощь;

переселенцы, желающие пересмотреть решение по изменению имущественного положения.

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Какие изменения приняла Верховная Рада

1 июля 2026 года Верховная Рада поддержала законопроект №12301, обновляющий законодательство по защите прав внутренне перемещенных лиц. Документ предусматривает отказ от обязательного использования бумажных справок ВПЛ и гарантирует переселенцам возможность пользоваться своими правами независимо от зарегистрированного места жительства.

Кроме того, в парламенте продолжают обсуждать дополнительные механизмы поддержки переселенцев. Среди инициатив развитие доступного арендного жилья, увеличение фонда социальных квартир, а также легализация рынка аренды с введением налоговых льгот для арендодателей.

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