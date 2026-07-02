Виплати для ВПО у липні: розмір допомоги та умови надання

У липні 2026 року внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть державну допомогу на проживання. Виплати здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709.

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Про це повідомляє РБК-Україна. Грошову допомогу, як і раніше, перераховуватимуть двічі на місяць:

до 15 числа;

до 28 числа.

Точна дата зарахування залежить від роботи банків та Державної казначейської служби, які обробляють платежі.

Які суми виплачують

У 2026 році підтримка для найбільш вразливих категорій переселенців надається протягом 30 місяців із моменту першого призначення. Розмір виплат залишається незмінним:

2 000 гривень — для повнолітніх ВПО;

3 000 гривень — для дітей, осіб з інвалідністю та сімей із дітьми.

Кому потрібно оновити дані

Частина переселенців може втратити право на виплати з липня, якщо не подасть актуальну інформацію. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг.

Оновити дані мають:

громадяни, які змінили адресу проживання або склад сім'ї;

батьки, які вперше оформлюють допомогу на дитину;

особи, яким раніше відмовили у призначенні виплат, але після підтвердження відповідності критеріям доходу (не більше 10 380 гривень на одну особу) хочуть поновити допомогу;

переселенці, які бажають переглянути рішення через зміну майнового стану.

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Які зміни ухвалила Верховна Рада

1 липня 2026 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №12301, який оновлює законодавство щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Документ передбачає відмову від обов'язкового використання паперових довідок ВПО та гарантує переселенцям можливість користуватися своїми правами незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Крім того, у парламенті продовжують обговорювати додаткові механізми підтримки переселенців. Серед ініціатив — розвиток доступного орендного житла, збільшення фонду соціальних квартир, а також легалізація ринку оренди із запровадженням податкових пільг для орендодавців.

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