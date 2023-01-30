Юрист объяснил, могут ли вручить повестку и призвать снятых с учета лиц

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, из-за чего получить повестку могут военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Юрист Владислав Зайцев объяснил, могут ли вручить повестку и призвать снятого с учета в военкомате личность.

Он также объяснил разницу между снятыми и исключенными из учета мужчинами. По его словам, законодательство по разному регулирует эти две категории.

Отмечается, что вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из учета мужчине. Это обусловлено тем, что уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствия факта отсрочки от призыва.

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Этим вопросом занимается непосредственно призывная комиссия. Поэтому после вручения повестки, лицо должно прибыть в военкомат в установленное время. За неявку предусмотрена ответственность.

Снятые с учета граждане могут призывать на службу в военное время. Это возможно при условии прохождения медкомиссии.

В свою очередь, исключенных из учета лиц также могут призвать, но к ним предъявляются другие требования. В частности, если мужчину уволили со службы по заключению о непригодности, то его последующая мобилизация исключается.

Впрочем, если его исключили из учета вследствие непригодности к службе до войны, такого мужчину могут вызвать для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

Указывается, что повестки часто вручаются для актуализации данных. Призыв военнообязанного человека на военную службу по повестке возможен, но это не гарантировано.

Напомним, что мужчинам грозит административная и уголовная ответственность при нарушении правил военного учета. Также на военнообязанных могут наложить штраф.

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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