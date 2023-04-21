Забудете о морщинах: омолаживающая маска всего из двух ингредиентов
Чтобы избавиться от морщин и получить свежую кожу, не нужно покупать дорогие косметические средства. Иногда помогут натуральные маски.
Издание Sante Plus сообщило, как сделать омолаживающую маску всего из двух ингредиентов. Она вернет коже сияние и мягкость.
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Омолаживающая маска своими руками
В борьбе с морщинами вам поможет эффективное средство – семена льна. Чтобы были результаты, нужно ее наносить на лицо и шею дважды в день не менее 12 дней.
Лен принадлежит к семейству Linaceae и известен своими текстильными волокнами и особенно питательными семенами масличных культур. Это природный источник витамина Е, калия, магния и жирных кислот Омега-3, необходимых элементов для восстановления кожи и тела.
По мнению диетологов, употребление семян льна также помогает в регуляции АД и предотвращает возникновение цереброваскулярных патологий.
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Кроме этого, семена льна обладают дезинтоксикационными и успокаивающими свойствами. Оно способно уменьшать появляющиеся на лице признаки старения. Благодаря эстрогена вырабатывается большее количество коллагена, разглаживающего морщины и сохраняющего кожу молодой.
Для маски из льна нужно брать цельные семена льна, которые нужно будет перемалывать каждые три дня. Для эффективности оно должно быть свежим. Ингредиенты рекомендуют хранить в прохладном, темном, сухом месте, вдали от источников тепла.
Инструкция по изготовлению льняной маски:
1. Столовую ложку льна залейте 85 мл кипятка, перемешайте и накройте кухонным полотенцем.
2. Пусть смесь настоится в течение дня до вечера.
3. Для маски используйте только воду, впитавшую все полезные свойства семян льна.
Специалисты советуют готовить эту маску по утрам и использовать вечером перед сном или после пробуждения.
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4. Наносить на лицо нужно с помощью ватного тампона, но обязательно избегайте прямого контакта с глазами.
5. Дайте высохнуть воде на коже, затем повторите это не менее 5 раз. После пятого применения увлажните лицо увлажняющим кремом и не наносите макияж.
Семена льна будут увлажнять кожу, отшелушивать эпидермис, заметно сокращать морщины и предотвращать появление прыщей.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
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