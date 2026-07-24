Забудут вам дорогу: бюджетное средство для отпугивания улиток из сада и огорода
Улитки являются одними из самых распространенных вредителей на огороде и в саду. Они активно повреждают молодые побеги, листья и овощные культуры, особенно весной и летом, когда растения активно растут.
Как пишет OBOZ.UA, существуют простые естественные способы борьбы с улитками, не требующие использования агрессивной химии. Один из самых эффективных – чесночный раствор.
Улитки любят влажные, затененные места, где прячутся днем от солнца, а наибольшую активность достигают ночью, особенно после дождя или при теплой влажной погоде.
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Как приготовить чесночный раствор.
Запах чеснока отпугивает улиток, поэтому обработка растений таким настоем помогает оградить их от вредителей.
Для приготовления средства:
- измельчите две головки чеснока и прокипятите их в небольшом количестве воды;
- процедите полученную жидкость и дайте ей полностью остыть;
- одну столовую ложку концентрата разведите в четырех литрах воды.
Как применять
Готовым раствором рекомендуется поливать молодые растения или опрыскивать листья раз в неделю вечером. Важно, чтобы средство равномерно покрывало поверхность листьев.
После дождя обработку следует повторить, поскольку вода смывает защитный слой. Регулярное использование чесночного раствора поможет естественным способом снизить количество улиток и защитить растения без применения химических препаратов.
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