Забудут вам дорогу: бюджетное средство для отпугивания улиток из сада и огорода

Улитки являются одними из самых распространенных вредителей на огороде и в саду. Они активно повреждают молодые побеги, листья и овощные культуры, особенно весной и летом, когда растения активно растут.

Как пишет OBOZ.UA, существуют простые естественные способы борьбы с улитками, не требующие использования агрессивной химии. Один из самых эффективных – чесночный раствор.

Улитки любят влажные, затененные места, где прячутся днем от солнца, а наибольшую активность достигают ночью, особенно после дождя или при теплой влажной погоде.

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Как приготовить чесночный раствор.

Запах чеснока отпугивает улиток, поэтому обработка растений таким настоем помогает оградить их от вредителей.

Для приготовления средства:

измельчите две головки чеснока и прокипятите их в небольшом количестве воды;

процедите полученную жидкость и дайте ей полностью остыть;

одну столовую ложку концентрата разведите в четырех литрах воды.

Как применять

Готовым раствором рекомендуется поливать молодые растения или опрыскивать листья раз в неделю вечером. Важно, чтобы средство равномерно покрывало поверхность листьев.

После дождя обработку следует повторить, поскольку вода смывает защитный слой. Регулярное использование чесночного раствора поможет естественным способом снизить количество улиток и защитить растения без применения химических препаратов.

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