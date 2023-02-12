Завтрак в кровать для любимых на День Валентина: как приготовить блинчики-сердечки

В скором времени весь мир будет отмечать День всех влюбленных. Если вы хотите преподнести сюрприз своей второй половинке, предлагаем приготовить на завтрак блины в форме сердца.

С этим рецептом удастся справиться даже не опытным поварам и тем, кто ни разу ничего не готовил. Для этого блюда требуется минимальный набор продуктов, а ваша вторая половинка оценит вкус блюда и надолго запомнит такой сюрприз.

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Для приготовления этого блюда подготовьте следующие ингредиенты:

Мука – 150 г

Яйца куриные – 1 шт.

Масло сливочное – 25 г

Молоко – 150 мл

Сахар – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 5 г

Ванилин – 3 г

Автор рецепта Пончита Весельская советует следующий процесс приготовления блинчиков-сердечек:

В сосуде смешайте молоко и масло и поставьте на плиту, конфорку зажгите, чтобы огонь был средним. Помешивая дождитесь, пока масло растопится, а затем снимите с огня. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и ванилином. Влейте яичную смесь в молоко и добавьте просеянную муку. Все тщательно взбейте, чтобы не было комочков. Затем нужно разогреть сковороду с антипригарным покрытием и вливать на нее тесто тонкой струей, рисуя сердце. Когда сформируете блинчик, накройте сковороду крышкой и жарьте до 2 мин. Затем блинчик нужно перевернуть и пожарить еще минуту, но уже без крышки. Готовые блины можете украсить ягодами или полить растопленным шоколадом.

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