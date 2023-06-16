Зеленский встретится с делегацией из Африки, которая привезла формулу мира: президент ЮАР уже прибыл в Украину (видео)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в пятницу, 16 июня, приехал с визитом в Украину. Его встретили с поезда на железнодорожной станции Немишаево в Киевской области.

Высокого гостя первыми поздравили в Украине специальный представитель Украины по делам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субх и посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Гроневальд.

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Ранее стало известно, что делегация лидеров шести африканских стран намерена посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры по окончании войны. Международный посредник Жан-Ив Оливье отмечал, что африканская делегация состоит из представителей шести стран — Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Африканские лидеры планируют предложить мирную инициативу по завершению войны.

В пресс-службе главы ЮАР отметили, что "Африканская миротворческая миссия привносит африканскую перспективу и призыв к мирному процессу к обсуждениям, продолжающимся в разных частях мира и в различных формированиях наций относительно того, как разрешить конфликт в Украине и России".

Ранее Рамафоса уже провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

13 мая Зеленский призвал Рамафосу поддержать украинскую Формулу мира и присоединиться к ее реализации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с РФ будут возобновлены только после возвращения всех территорий в пределах 1991 года. Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что кремль давит на украинских партнеров, чтобы те убедили Зеленского в проведении переговоров по России на их условиях.

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