Землетрясение в Венесуэле: 235 погибших и более 50 000 пропавших без вести

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, погибли 235 человек, более 4 300 получили ранения, а свыше 50 000 человек считаются пропавшими без вести. Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом в 40 секунд в ночь со среды на четверг. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и штате Ла-Гуайра — одном из наиболее пострадавших регионов.

Министерство иностранных дел Италии подтвердило гибель гражданина с двойным — итало-венесуэльским — гражданством, 1970 года рождения, уроженца Каракаса, чьи родственники проживают в Италии. Он погиб под обломками здания в Ла-Гуайре, в 30 километрах от столицы. Фарнезина продолжает проверять информацию о других итальянцах, с которыми потеряна связь. По словам руководителя кризисного подразделения МИД Николы Минасси, в Каракасе проживает более 65 000 представителей итальянской общины, и именно из Ла-Гуайры поступает наибольшее число запросов о поиске людей.

Епископ Пуэрто-Кабельо монсеньор Жозе Антониу Да Консейсау Феррейра сообщил агентству SIR, что местная больница полностью не справляется с потоком раненых: "Она на грани коллапса". Одна из церквей города разрушена полностью. Прихожане получают гуманитарную помощь — воду, продукты питания и медикаменты.

Итальянский священник из Римини дон Альдо Фонти, проживающий в регионе Ла-Гуайра, рассказал, что южная часть, расположенная примерно в 20 километрах от его дома, пострадала больше всего: "Рушатся многоэтажные дома, люди заблокированы под завалами. Это настоящая трагедия, масштабы которой мы ещё не можем осознать".

В штате Ла-Гуайра обрушилось более 100 зданий. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сообщил, что от стихии пострадали более 70 000 семей. Среди жертв — дети: 13-летняя Ендерлин Кабарса добралась до больницы с переломами самостоятельно. Её мать и дядя погибли, закрыв девочку собственными телами.

Из-под завалов продолжают извлекать живых. Женщину спасли почти через 36 часов после толчков — из здания в Ла-Гуайре. Новорождённого младенца вытащили жители соседних квартир ещё до прибытия специалистов. В районе Чакао также спасли женщину спустя сутки после катастрофы.

Международная помощь прибывает в Венесуэлу со всего мира. ЕС мобилизовал более 520 спасателей из Чехии, Испании, Италии, Франции, Германии, Португалии и Нидерландов. С базы Вунсторф в Ганновере вылетели первые военно-транспортные самолёты Бундесвера с гуманитарными грузами. США направляют в Венесуэлу два военных корабля, транспортные самолёты и вертолёты. Вашингтон также временно отменил санкции против Венесуэлы для обеспечения беспрепятственных гуманитарных операций — до 23 октября 2026 года. Президент Трамп написал в соцсети Truth: "США готовы помочь нашим новым друзьям".

Из Рима в зону бедствия вылетела группа из 41 пожарного: 25 специалистов модуля USAR ITA-02 из Пьемонта, Лигурии, Венето и Ломбардии, а также технические эксперты и специалисты по связи. Они вылетели с военного аэродрома Пратика-ди-Маре на борту самолёта ВВС Италии.

Конференция епископов Италии выделила 500 000 евро из фонда "8 per mille" для немедленной помощи через Caritas. Средства будут направлены на обеспечение питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены для наиболее уязвимых групп населения.

Венесуэльское правительство отменило почти двухлетнюю блокировку социальных сетей — в том числе платформы X — после просьбы ООН предоставить людям доступ к информации о выживании. Starlink объявил о бесплатном предоставлении спутникового интернета для абонентов в Венесуэле до 25 июля.

Испания подтвердила гибель трёх своих граждан и не менее 99 пропавших без вести. Венесуэльская федерация футбола сообщила об исчезновении семи игроков юношеских сборных, в том числе 18-летнего Имверта Берротерана и 16-летнего Хосе Мануэля Пиментеля. Дирижёр Густаво Дудамель объявил о подготовке плана международной помощи своей стране.

Amnesty International предупредила, что землетрясение может усугубить затяжной гуманитарный кризис и подорвать систему здравоохранения, и без того находившуюся в критическом состоянии. Организация требует доступа в тюрьмы для проверки состояния заключённых и оказания им медицинской помощи.

Масштаб разрушений в Венесуэле наглядно демонстрирует географическая картина катастрофы: наибольшие потери понесли прибрежный штат Ла-Гуайра, районы Макуто, Чакао и южные кварталы Каракаса. Именно здесь сосредоточены более 100 разрушенных зданий, переполненные больницы и стихийные эвакуационные пункты на улицах и площадях. Аэропорт Майкетия, единственный крупный авиаузел, обслуживающий столицу, временно выведен из строя, что существенно осложняет доставку гуманитарных грузов. Поисковые операции ведутся одновременно в десятках точек — от побережья до пригородов Каракаса, где спасатели продолжают прочёсывать завалы в поисках выживших.

Землетрясение ударило по системе здравоохранения, которая и до катастрофы находилась в критическом состоянии. По данным Amnesty International и ВОЗ, венесуэльская медицина последнее десятилетие функционирует в условиях хронической нехватки медикаментов, оборудования и квалифицированного персонала: более 80% больниц страны до землетрясения сообщали о перебоях с электроснабжением, а запасы базовых лекарств были исчерпаны в большинстве регионов. После двойного толчка ситуация стала катастрофической — больница в Пуэрто-Кабельо, по словам епископа Да Консейсао Феррейры, "полностью вышла из строя", не выдержав наплыва раненых. На фоне более 4300 официально зарегистрированных пострадавших и тысяч людей, до сих пор остающихся под завалами, реальная потребность в медицинской помощи многократно превышает остаточные возможности системы — именно это объясняет срочное развёртывание международных медицинских миссий и отправку гуманитарных грузов из Италии, Германии и других стран ЕС.