Значительно дешевле: пять продуктов, которыми можно заменить куриную грудку

Чем заменить куриную грудку в рационе, чтобы было достаточно белка – в каких продуктах много белка

Люди каждый день должны получать соответствующую норму белка. Его можно получить из ряда продуктов: куриной грудки, чечевицы, бобовых, яиц и т.д.

Однако недостатком куриной грудки является его цена, которая в последнее время значительно выросла. Однако есть альтернатива, которая будет не менее питательной, но не столь сильно ударит по кошельку.

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Крыльца (индюшачьи и куриные)

Индийские крылышки, достаточно мясистые, являются диетическим и очень полезным мясом. Их можно запекать, варить бульон или жарить на гриле. Впрочем, их нужно промариновать в специях хотя бы 30 минут перед тем, как проводить какую-нибудь термическую обработку.

Более дешевым вариантом являются куриные крылышки, которые хорошо сочетаются с любым гарниром, салатом и овощами.

Куриные бедра

Куриные бедра содержат много мякоти и мало хрящей. Поэтому такая покупка довольно выгодна. Их можно приготовить разными способами: пожарить на гриле или сковороде, сварить бульон или суп, запечь в духовке.

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Говяжий гуляш

Гуляш значительно дешевле куска говядины, хотя по качеству или вкусовым рецепторам не отличается. Его можно использовать для приготовления многих блюд, в частности, фарша в котлеты или запеканки. В то же время небольшие кусочки мяса подойдут для тушения, запекания или подливки.

Смешанный фарш

Для смешанной фарши можете выбирать любые виды мяса, в том числе и самые дешевые. Многие кулинары убеждают, что самые сочные котлеты выходят именно из недорогих кусков мяса.

Субпродукты

Такие субпродукты как куриные сердца, печень и язык станут отличным источником белка для нашего организма. Их можно потушить, отварить или сварить бульон.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошинович назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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