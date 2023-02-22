5 лайфхаков, чтобы повысить топливную эффективность автомобиля

UAportal подготовил исчерпывающее руководство по пяти лайфхакам, которые помогут повысить эффективность использования топлива. Они помогут сэкономить время и деньги, и получить максимальную отдачу от вашего автомобиля.

Первый лайфхак – использование очистителя воздушного фильтра. Чистый воздушный фильтр может помочь увеличить эффективность использования топлива на 10%, поскольку он пропускает больше воздуха в двигатель, что приводит к лучшему сгоранию топлива. Вы можете приобрести коммерческий продукт или сделать свой собственный, используя бытовые ингредиенты, такие как пищевая сода и уксус. Просто смешайте ингредиенты вместе, распылите их на фильтр, промойте водой и дайте ему высохнуть, прежде чем снова установить его в автомобиль.

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Второй лайфхак – убрать лишний вес из автомобиля. Каждый лишний килограмм снижает эффективность использования топлива примерно на 1%. Это означает, что удаление из багажника ненужных предметов, таких как инструменты или запчасти, может со временем значительно снизить расход топлива. Кроме того, если вы регулярно перевозите тяжелые предметы, подумайте о приобретении багажника на крышу или сцепного устройства для прицепа, чтобы они не утяжеляли ваш автомобиль.

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Третий лайфхак – постоянно следить за уровнем накачки шин. Когда шины недостаточно накачаны, они требуют больше энергии для движения вперед, что приводит к увеличению расхода топлива до 2%. Рекомендуется проверять давление в шинах каждые две недели, а также перед длительными поездками, когда экономия топлива особенно важна.

Четвертый лайфхак – использование круиз-контроля по возможности на шоссе и других ровных поверхностях, где дорожные условия подходят для его использования. Круиз-контроль позволяет поддерживать стабильную скорость вместо резких изменений ускорения, которые со временем неоправданно расходуют бензин. Может показаться, что это не так много, но исследования показывают, что это увеличивает пробег примерно на 7%.

И, наконец, пятый лайфхак заключается в том, чтобы предвидеть поток транспорта при движении по городу или в оживленных районах, таких как города или часы пик на автомагистралях, регулируя скорость соответствующим образом, чтобы не разгоняться слишком сильно при смене полосы движения или старте со светофора, что также приведет к улучшению экономии топлива в целом (до 5%, согласно некоторым исследованиям).

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Хотя эти пять лайфхаков доказали свою эффективность в повышении топливной экономичности, стоит отметить и некоторые потенциальные недостатки. Например, при использовании круиз-контроля не превышайте скорость и всегда будьте внимательны за рулем, независимо от того, включена эта функция или нет.

В противном случае вы рискуете пожертвовать безопасностью ради удобства или экономии на бензине, что в итоге может обойтись гораздо дороже, из-за штрафов. Они могут возникнуть при небрежном использовании этой функции, специально предназначенной только для езды по шоссе!

Кроме того, помните, что эти лайфхаки не будут работать, если ваш автомобиль не обслуживается должным образом, поэтому обязательно регулярно проходите техосмотр и замену масла, когда это необходимо!

Напомним, ранее мы писали о том, почему необходимо менять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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