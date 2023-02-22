5 лайфхаків, щоб підвищити паливну ефективність автомобіля

UAportal підготував вичерпне керівництво з п'яти лайфхакам, які допоможуть підвищити ефективність використання палива. Вони допоможуть заощадити час та гроші та отримати максимальну віддачу від вашого автомобіля.

Перший лайфхак – використання очисника повітряного фільтра. Чистий повітряний фільтр може допомогти збільшити ефективність використання палива на 10%, оскільки він пропускає більше повітря на двигун, що призводить до кращого згоряння палива. Ви можете придбати комерційний продукт або зробити свій власний, використовуючи побутові інгредієнти, такі як харчова сода та оцет. Просто змішайте інгредієнти разом, розпорошіть їх на фільтр, промийте водою і дайте йому висохнути, перш ніж встановити його в автомобіль.

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Другий лайфхак – прибрати зайву вагу з автомобіля. Кожен зайвий кілограм знижує ефективність використання палива приблизно на 1%. Це означає, що видалення непотрібних предметів з багажника, таких як інструменти або запчастини, може з часом значно знизити витрату палива. Крім того, якщо ви регулярно перевозите важкі предмети, подумайте про придбання багажника на дах або зчіпний пристрій для причепа, щоб вони не обтяжували ваш автомобіль.

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Третій лайфхак – постійно стежити за рівнем накачування шин. Коли шини недостатньо накачані, вони вимагають більше енергії для руху вперед, що призводить до збільшення витрат палива до 2%. Рекомендується перевіряти тиск у шинах кожні два тижні, а також перед тривалими поїздками, коли економія палива є особливо важливою.

Четвертий лайфхак – використання круїз-контролю на шосе та інших рівних поверхнях, де дорожні умови підходять для його використання. Круїз-контроль дозволяє підтримувати стабільну швидкість замість різких змін прискорення, які з часом невиправдано витрачають бензин. Може здатися, що це не так багато, але дослідження показують, що це збільшує пробіг приблизно на 7%.

І, нарешті, п'ятий лайфхак полягає в тому, щоб передбачати потік транспорту під час руху містом або жвавими районами, таких як міста або годинник пік на автомагістралях, регулюючи швидкість відповідним чином, щоб не розганятися занадто сильно при зміні смуги руху або старту зі світлофора, що також призведе до покращення економії палива загалом (до 5%, згідно з деякими дослідженнями).

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Хоча ці п'ять лайфхаків довели свою ефективність у підвищенні паливної економічності, слід зазначити і деякі потенційні недоліки. Наприклад, при використанні круїз-контролю не перевищуйте швидкість і будьте уважні за кермом, незалежно від того, включена ця функція чи ні.

В іншому випадку ви ризикуєте пожертвувати безпекою заради зручності або економії на бензині, що може обійтися набагато дорожче, через штрафи. Вони можуть виникнути при недбалому використанні цієї функції, спеціально призначеної тільки для їзди шосе!

Крім того, пам'ятайте, що ці лайфхаки не будуть працювати, якщо ваш автомобіль не обслуговується належним чином, тому обов'язково регулярно проходьте техогляд та заміну олії, коли це необхідно!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна і як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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