5 лучших зомби-сериалов на любой вкус: только для тех, кто не боится

UAportal подготовил ретроспективу самых популярных зомби-сериалов. Эта статья погружает в захватывающий мир зомби, демонстрируя лучшие сериалы, которые завоевали аудиторию.

Черное лето

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Экшн, Драма, Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 40 мин

Год производства: 2019

Главный продюсер: Карл Шефер

"Черное лето" служит приквелом к "Нации Z" и исследует первые дни зомби-апокалипсиса. Сериал рассказывает о группе выживших, которые пытаются справиться с хаосом и воссоединиться со своими близкими. Сериал фокусируется на неустанном стремлении к выживанию и на том, на что готовы пойти люди, чтобы защитить себя и свои семьи.

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Королевство зомби

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Драма, Ужасы

Страна производства: Южная Корея

Продолжительность: 51 мин

Год производства: 2019

Главный продюсер: Ким Ын Хи

"Королевство" предлагает уникальное сочетание исторической драмы и зомби-ужасов. Действие происходит в Корее периода Чосон, наследный принц расследует загадочную чуму, которая превращает людей в плотоядных монстров. На фоне политических интриг и борьбы за власть он должен защитить свое королевство от распространяющейся эпидемии.

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Ходячие мертвецы: Мир за пределами

Рейтинг IMDB: 4.2

Жанр: Драма, Ужасы, Научно-фантастический

Страна производства: США

Продолжительность: 60 мин

Год производства: 2020-2021

Главный продюсер: Скотт М. Гимпл

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами" - спин-офф популярного сериала "Ходячие мертвецы". В нем рассказывается о группе подростков, которые покидают безопасную общину и отправляются в опасное путешествие, чтобы найти своего пропавшего отца. По пути они сталкиваются с новыми угрозами и раскрывают секреты, которые могут изменить ход зомби-апокалипсиса.

Рассвет апокалипсиса

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 45 мин

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Арон Эли Колейт

"Рассвет апокалипсиса" – постапокалиптический сериал, действие которого происходит в Глендейле, штат Калифорния. Он рассказывает о том, как старшеклассник-изгой по имени Джош ориентируется в кишащем зомби ландшафте и создает союзы с другими выжившими. Сериал сочетает в себе элементы комедии и приключений, предлагая уникальный и юмористический подход к жанру.

Зомболодка!

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедия, Ужасы

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 23 мин

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Уилл Хартли

В сериале "Зомболодка!" используется комедийный подход к жанру зомби. Сериал рассказывает о двух сестрах, которые вместе с двумя незнакомцами спасаются от вспышки зомби в Бирмингеме (Англия), захватив лодку на канале. Передвигаясь по водным путям, они сталкиваются с зомби и людьми, пытаясь найти безопасное место и сохранить рассудок в разгар апокалипсиса. Сериал сочетает в себе юмор и ужасы, предлагая легкомысленный и увлекательный взгляд на жанр зомби.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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