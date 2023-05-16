5 найкращих зомбі-серіалів на будь-який смак: тільки для тих, хто не боїться

UAportal підготував ретроспективу найпопулярніших зомбі-серіалів. Ця стаття занурює у захоплюючий світ зомбі, демонструючи найкращі серіали, що завоювали аудиторію.

Чорне літо

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Екшн, Драма, Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 40 хв

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Карл Шефер

"Чорне літо" служить приквелом до "Нації Z" та досліджує перші дні зомбі-апокаліпсису. Серіал розповідає про групу тих, хто вижив, які намагаються впоратися з хаосом і возз'єднатися зі своїми близькими. Серіал фокусується на невпинному прагненні виживання і тому, на що готові піти люди, щоб захистити себе і свої сім'ї.

Відео дня

Королівство зомбі

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, Драма, Жахи

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 51 хв

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Кім Ин Хі

"Королівство" пропонує унікальне поєднання історичної драми та зомбі-жахів. Дія відбувається в Кореї періоду Чосон, спадкоємець принц розслідує загадкову чуму, яка перетворює людей на м'ясоїдних монстрів. На тлі політичних інтриг і боротьби за владу він повинен захистити своє королівство від епідемії, що поширюється.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Ходячі мерці: Світ за межами

Рейтинг IMDB: 4.2

Жанр: Драма, Жахи, Науково-фантастичний

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хв

Рік виробництва: 2020-2021

Головний продюсер: Скотт М. Гімпл

"Ходячі мерці: Світ за межами" – спін-офф популярного серіалу "Ходячі мерці". У ньому розповідається про групу підлітків, які залишають безпечну громаду і вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти свого зниклого батька. По дорозі вони стикаються з новими погрозами та розкривають секрети, які можуть змінити перебіг зомбі-апокаліпсису.

Світанок апокаліпсису

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Арон Елі Колейт

"Світанок апокаліпсису" – постапокаліптичний серіал, дія якого відбувається у Глендейлі, штат Каліфорнія. Він розповідає про те, як старшокласник-ізгой на ім'я Джош орієнтується в кишить зомбі ландшафті і створює союзи з іншими людьми, що вижили. Серіал поєднує в собі елементи комедії та пригод, пропонуючи унікальний та гумористичний підхід до жанру.

Зомболодка!

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедія, Жахи

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 23 хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Вілл Хартлі

У серіалі "Зомболодка!" використовується комедійний підхід до жанру зомбі. Серіал розповідає про двох сестер, які разом із двома незнайомцями рятуються від спалаху зомбі у Бірмінгемі (Англія), захопивши човен на каналі. Пересуваючись водними шляхами, вони стикаються із зомбі та людьми, намагаючись знайти безпечне місце та зберегти розум у розпал апокаліпсису. Серіал поєднує в собі гумор та жахи, пропонуючи легковажний та захоплюючий погляд на жанр зомбі.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !