Этого следует избегать: страшные верования разных народов

Поселившись в новом доме, последнее о чем хочется думать, так это мистические явления, которые могут случиться в нем. Однако есть вещи, к которым все же следует обратить внимание или избегать и вовсе. UAportal рассказал о самых популярных ужасающих верованиях людей, к которым стоит прислушиваться.

Неудачи из-за старого веника

Утверждают, что веник подметает разбитые останки вчерашней жизни. В разных культурах существует поверье, что использование старого веника для уборки нового дома приносит неудачу. Считается, что он притягивает негатив из прошлого, поэтому лучше приобрести новый веник после переезда в новое жилье.

Ужасающие кресла-качели

Древнее ирландское поверье утверждает, что качание пустого стула приглашает темных духов сесть на него. Если стул качается сам по себе, следует быть крайне осторожными, поскольку считается, что злой дух уже поселился в вашем доме и может принести неудачу семье.

Зудящие ладони

Начиная со средневековья, древнее суеверие ассоциирует зуд ладоней с неизбежной прибылью или потерей денег. Однако не стоит чесать зуд, поскольку это может препятствовать приходу богатства. Если у вас чешется правая ладонь, поздравляем – это свидетельствует о скором обогащении.

Однако остерегайтесь зуда левой ладони, поскольку это указывает на обеднение. Чтобы облегчить зуд без угрозы банкротства, потрите левую ладонь о кусок дерева.

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Хождение под стремянкой

Все мы знакомы с верой в то, что хождение под стремянками приносит неудачу, не говоря уже о потенциальной опасности. Это суеверие уходит корнями в христианские традиции, где лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, символизирующий Святую Троицу. Нарушать эту сакральную фигуру, проходя через, считается богохульством.

Сломанные часы

В китайской культуре считается, что дарить часы равносильно присутствовать на похоронах получателя, поскольку произношение "дарить часы" напоминает произношение "присутствовать на похоронах". Так же в 19 веке стало широко известным, что оставлять часы сломанными – опрометчиво.

Говорят, что неисправные часы предвещают неизбежную неудачу. Еще более опасно поверье, что если сломанные часы вдруг зазвонят, то это предсказывает о беде в семье.

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