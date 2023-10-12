Цього варто уникати: страшні вірування різних народів

Оселившись у новому будинку, останнє про що хочеться думати, так це про містичні явища, які можуть трапитись у ньому. Проте є речі, до яких все ж варто звернути увагу або уникати й зовсім. UAportal розповів про найпопулярніші жахаючі вірування людей, до яких варто прислухатись.

Невдачі через старий віник

Стверджують, що віник підмітає розбиті рештки вчорашнього життя. У різних культурах існує повір'я, що використання старого віника для прибирання нової оселі приносить невдачу. Вважається, що він притягує негатив з минулого, тому бажано придбати новий віник після переїзду в нове житло.

Жахаючі крісла-гойдалки

Давнє ірландське повір'я стверджує, що гойдання порожнього стільця запрошує темних духів сісти на нього. Якщо стілець гойдається сам по собі, слід бути вкрай обережними, оскільки вважається, що злий дух вже оселився у вашій оселі і може принести невдачу родині.

Сверблячі долоні

Починаючи з середньовіччя, давнє марновірство асоціює свербіж долонь з неминучим прибутком або втратою грошей. Однак не варто чухати свербіж, оскільки це може перешкоджати приходу багатства. Якщо у вас свербить права долоня, вітаємо – це свідчить про скоре збагачення.

Однак остерігайтеся свербіння лівої долоні, оскільки це вказує на збіднення. Щоб полегшити свербіж без загрози банкрутства, потріть ліву долоню об шматок дерева.

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Ходіння під драбиною

Всі ми знайомі з вірою в те, що ходіння під драбинами приносить невдачу, не кажучи вже про потенційну небезпеку. Це марновірство сягає корінням у християнські традиції, де драбина, притулена до стіни, утворює трикутник, що символізує Святу Трійцю. Порушувати цю сакральну фігуру, проходячи через, вважається богохульством.

Зламаний годинник

У китайській культурі вважається, що дарувати годинник рівносильно бути присутнім на похоронах отримувача, оскільки вимова "дарувати годинник" нагадує вимову "бути присутнім на похоронах". Так само в 19 столітті стало широко відомим, що залишати годинник зламаним – необачно.

Кажуть, що несправний годинник передвіщає неминучу невдачу. Ще більш небезпечним є повір'я, що якщо зламаний годинник раптом задзвонить, то це пророкує про лихо в родині.

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