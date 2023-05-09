Эволюции боевиков на протяжении всей истории: как сформировался жанр

UAportal подготовил анализ эволюции боевиков на протяжении всей истории. В статье рассматриваются изменения в стиле и традициях, которые сформировали этот жанр и сделали его таким, каким он является сегодня.

Фильмы-боевики всегда были популярным жанром среди зрителей, благодаря захватывающим декорациям, напряженным действиям и персонажам. С годами этот жанр перетерпел значительные трансформации, отражая изменения в обществе, технологиях и популярной культуре.

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Эпоха немых фильмов (1895-1927)

В эпоху немого кино боевики в основном были сосредоточены на физических трюках и визуальных эффектах, поскольку режиссеры имели ограниченные возможности в отношении звука и диалогов. Многие из самых первых боевиков были созданы под влиянием цирковых и вошедших в моду водевилей, в которых артисты специализировались на физических подвигах и смелых трюках. Среди наиболее заметных боевиков этого периода – "Великое ограбление поезда" (1903), "Гибель Полины" (1914) и "Призрак оперы" (1925).

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Золотой век Голливуда (1930-1950-е годы)

В 1930-х и 1940-х годах боевики стали более сложными, в них появились элементы драмы, романтики и ужаса. Появление звука и диалогов позволило кинематографистам создавать более сложные повествования и исследовать более глубокие темы.

На многие боевики этого периода также повлияли геополитические события того времени, такие как Вторая мировая война. Среди наиболее знаковых фильмов этого периода – "Кинг-Конг" (1933), "Унесенные ветром" (1939) и "На север через северо-запад" (1959).

Новый Голливуд (1960-1970-е годы)

В 1960-х и 1970-х годах подъем Нового Голливуда привел к новой волне боевиков, которые были более жесткими, реалистичными и социально сознательными. В этих фильмах часто фигурировали антигерои, в них поднимались темы насилия, коррупции и разочарования.

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Многие из самых знаковых боевиков этого периода также находились под влиянием движения контркультуры, например, "Бонни и Клайд" (1967), "Французский связной" (1971) и "Грязный Гарри" (1971).

Эпоха блокбастеров (1980-1990-е годы)

В 1980-х и 1990-х годах наблюдался подъем блокбастерного боевика, когда кинематографисты сосредоточились на крупнобюджетных постановках, спецэффектах и высококонцептуальных помещениях. В этих фильмах часто снимались мускулистые, харизматичные главные герои и эпические, захватывающие дух боевики. На многие из самых знаковых боевиков этого периода также повлиял рост видеоигр, например, "Крепкий орешек" (1988), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Матрица" (1999).

Цифровая эпоха (2000-е годы – настоящее время)

В 2000-х и последующие годы достижения в области цифровых технологий изменили жанр боевика, позволив кинематографистам создавать еще более сложные и визуально ошеломляющие декорации. Многие из этих фильмов также включают в себя элементы научной фантастики и фэнтези, стирая границы между различными жанрами. Среди наиболее заметных боевиков этого периода можно назвать "Идентификация Борна" (2002), "Аватар" (2009) и "Джон Уик" (2014).

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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