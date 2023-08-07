Эволюция Бэтмена: пять актеров, которе сыграли супергероя в плаще

От фильмов до телевизионных шоу, от анимации до видеоигр и даже радиопостановок – Темного Рыцаря изображали многочисленные талантливые актеры. Давайте поближе познакомимся с исполнителями, надевавшими плащ и капюшон, каждый из которых вносил свою уникальную интерпретацию в образ любимого персонажа.

Майкл Китон

В 1989 году режиссер Тим Бертон и актер Майкл Китон объединили усилия, чтобы перенести Бэтмена на большой экран новым способом, который отличался от банальных изображений прошлого. Несмотря на исходные споры вокруг кастинга Китона, его игра в "Бэтмене" получила одобрительные отзывы.

Актер уловил призрачную напряженность персонажа, показав одинокого и одержимого Темного Рыцаря. Он повторил эту роль в фильме "Бэтмен возвращается" (1992), снова поразив и критиков, и зрителей.

Видео дня

Читайте также: Неожиданные факты о Марго Робби: отказалась от Плейбоя и ходила в цирковую школу

Джордж Клуни

В 1997 году Джордж Клуни, тогда еще молодая звезда, взялся за роль Бэтмена в фильме "Бэтмен и Робин". К сожалению, фильм вызвал разочарование, был полон попсовых элементов.

Сам Клуни впоследствии выразил сожаление по поводу своего участия, в шутку утверждая, что приложился к убийству франшизы. Критики и поклонники согласились, что его образ не удался, назвав его "большим нулем" фильма.

Кристиан Бэйл

Фильм Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало" (2005) стал поворотным моментом для человека в капюшоне. Изображение роли Кристианом Бэйлом Бэтменом получило положительные отзывы, также сравнивали с его блестящей игрой в "Американском психопате".

Однако некоторые критики упрекали его за хриплый голос персонажа, называя его чрезмерно грубым. Бейл продолжил поражать в фильме "Темный рыцарь" (2008), представив более глубокий и убедительный образ Брюса Вейна.

Читайте также: Пять фактов о Томе Хэнксе: получил медаль Свободы и дальний родственник президента

Бен Аффлек

Когда Бен Аффлек получил роль Бэтмена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), это вызвало споры. Однако игра актера считается одной из самых ярких в фильме.

Хотя в его образе не хватало призрачности Китона или психологической глубины Бейла, Аффлек предложил убедительный образ Темного Рыцаря. Несмотря на неоднозначную реакцию на сам фильм, игра киноактера в целом была хорошо воспринята.

Роберт Паттинсон

Последним актером, взявшим на себя роль Бэтмена, является Роберт Паттинсон в ленте "Бэтмен" (2022). Кастинг актера поначалу вызвал беспокойство среди поклонников, но он доказал, что способен сделать персонажа по-своему.

Его образ демонстрирует сломленного и нелюдимого Брюса Уэйна, внося освежающий и уникальный взгляд на роль. Физические данные Паттинсона и его преданность персонажу получили одобрительные отзывы, что сделало его Бэтмэна очень перспективным.

Ранее, UaPortal поделился пятью знаменитостями, отказавшимися от алкоголя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!