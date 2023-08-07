Еволюція Бетмена: пʼять акторів, які зіграли супергероя в плащі

Від фільмів до телевізійних шоу, від анімації до відеоігор та навіть радіопостановок – Темного Лицаря зображували численні талановиті актори. Давайте ближче познайомимося з виконавцями, які одягали плащ і капюшон, кожен із яких вносив свою унікальну інтерпретацію образ улюбленого персонажа.

Майкл Кітон

1989 року режисер Тім Бертон та актор Майкл Кітон об'єднали зусилля, щоб перенести Бетмена на великий екран новим способом, який відрізнявся від банальних зображень минулого. Попри вихідні суперечки навколо кастингу Кітона, його гра в "Бетмені" отримала схвальні відгуки.

Актор вловив примарну напруженість персонажа, показавши самотнього та одержимого Темного Лицаря. Він повторив цю роль у фільмі "Бетмен повертається" (1992), знову вразивши і критиків, і глядачів.

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Джордж Клуні

1997 року Джордж Клуні, тоді ще молода зірка, взявся за роль Бетмена у фільмі "Бетмен і Робін". На жаль, фільм викликав розчарування, був сповнений попсових елементів.

Сам Клуні згодом висловив співчуття з приводу своєї участі, жартома стверджуючи, що приклався до вбивства франшизи. Критики та шанувальники погодилися, що його образ не вдався, назвавши його "великим нулем" фільму.

Крістіан Бейл

Фільм Крістофера Нолана "Бетмен: Початок" (2005) став поворотним моментом для людини у каптурі. Зображення ролі Крістіаном Бейлом Бетменом отримало позитивні відгуки, також порівнювали з його блискучою грою в "Американському психопаті".

Однак деякі критики дорікали йому за хрипкий голос персонажа, називаючи його надмірно грубим. Бейл продовжив вражати у фільмі "Темний лицар" (2008), представивши більш глибокий та переконливий образ Брюса Вейна.

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Бен Аффлек

Коли Бен Аффлек отримав роль Бетмена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (2016), це викликало суперечки. Проте гра актора вважається однією з найяскравіших у фільмі.

Хоча у його образі не вистачало примарності Кітона чи психологічної глибини Бейла, Аффлек запропонував переконливий образ Темного Лицаря. Попри неоднозначну реакцію на сам фільм, гра кіноактора загалом була добре сприйнята.

Роберт Паттінсон

Останнім актором, який узяв на себе роль Бетмена, є Роберт Паттінсон у стрічці "Бетмен" (2022). Кастинг актора спочатку викликав занепокоєння серед шанувальників, але він довів, що здатний зробити персонажа по-своєму.

Його образ демонструє зламаного та нелюдимого Брюса Уейна, вносячи освіжаючий та унікальний погляд на роль. Фізичні дані Паттінсона та його відданість персонажу отримали схвальні відгуки, що зробило його Бетмена дуже перспективним.

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