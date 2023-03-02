Гороскоп на 2 марта для Рыб, Водолея и Козерога: одному знаку следует быть осторожным

UAportal подготовил гороскоп на 2 марта для Водолея, Козерога и Рыб. Одному из этих знаков следует быть острожным, поскольку день может пройти не лучшим образом.

Козерог

Звезды говорят, что это благоприятный день для финансового успеха. Ваш упорный труд и самоотверженность последних недель будут вознаграждены положительными результатами. Вас также ожидает потенциальное счастье, если вы останетесь верны своим целям.

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Водолей

Согласно планетарным расстановкам, это может быть счастливый день с точки зрения удачи. Если вы сейчас рискнете, это может принести большие плоды! Однако важно помнить, что не стоит слишком увлекаться. Пусть вашей путеводной звездой будет рассудительность.

Видео дня

Рыбы

Ретроградные движения планет говорят о том, что этот день может оказаться не таким благополучным. Пока не ждите больших сюрпризов или удачи! Тем не менее, все еще существует множество возможностей, которые могут принести успех, если их правильно использовать. Просто постарайтесь не отвлекаться и смотреть на вещи объективно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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