Известные во всем мире: топ-5 самых популярных блюд мира

Откройте для себя кулинарные шедевры, вошедшие в топ-5 самых популярных блюд мира. UAportal расскажет о блюдах, которые каждому будут смаковать.

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Пицца

Пицца занимает первое место как самое популярное блюдо в мире, очаровывая вкусовые рецепторы сочетанием теста, творога и разнообразных начинок. Она заполонила кухни всего мира, ее ценят как в классической форме "Маргариты", так и в разных вариациях.

Суши

На втором месте – суши, японский деликатес, получивший мировое признание благодаря причудливой подаче и изысканному вкусу. Суши сочетают свежую рыбу, приправленный рис и морские водоросли, предлагая уникальный гастрономический опыт, которым наслаждаются люди с разными вкусовыми предпочтениями.

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Гамбургер

Гамбургер – блюдо, ставшее синонимом американской кухни. Этот простой, но ароматный сэндвич имеет сочную говяжью котлету, расположенную между рыхлыми булочками, дополненную множеством начинок и приправ. Популярность бургера пересекла границы, превратив его в любимое блюдо фаст-фуда во всем мире.

Паста

Паста, разнообразное и универсальное блюдо, нашедшее место в бесчисленном количестве кухонь мира. От классической итальянской карбонары до острой тайской пад-тай – макароны обеспечивают комфортную и сытную пищу для людей всех возрастов.

Домсам

Завершает пятерку лидеров домсам – традиционное китайское блюдо, которое приобрело широкую популярность во всем мире. Состоит из небольших порций пикантных пельменей, булочек и других деликатесов.

Напомним, мы поделились рецептом омлета с кабачками.

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