Відомі у всьому світі: топ-5 найпопулярніших страв світу

Відкрийте для себе кулінарні шедеври, які увійшли до топ-5 найпопулярніших страв світу. UAportal розповість про страви, які кожному будуть смакувати.

Відео дня

Піца

Піца посідає перше місце як найпопулярніша страва у світі, зачаровуючи смакові рецептори поєднанням тіста, сиру та різноманітних начинок. Вона заполонила кухні усього світу, її цінують як у класичній формі "Маргарити", так і в різноманітних варіаціях.

Суші

На другому місці – суші, японський делікатес, який здобув світове визнання завдяки вигадливій подачі та вишуканому смаку. Суші поєднують свіжу рибу, приправлений рис і морські водорості, пропонуючи унікальний гастрономічний досвід, яким насолоджуються люди з різними смаковими уподобаннями.

Читайте також: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт

Гамбургер

Гамбургер – страва, яка стала синонімом американської кухні. Цей простий, але ароматний сендвіч має соковиту яловичу котлету, розташовану між пухкими булочками, доповнену безліччю начинок і приправ. Популярність бургера перетнула кордони, перетворивши його на улюблену страву фаст-фуду в усьому світі.

Паста

Паста, різноманітна та універсальна страва, яка знайшла місце в незліченній кількості кухонь світу. Від класичної італійської карбонари до гострої тайської пад-тай – макарони забезпечують комфортну та ситну їжу для людей будь-якого віку.

Дім сум

Завершує п'ятірку лідерів дім сум – традиційна китайська страва, яка набула широкої популярності в усьому світі. Складається з невеликих порцій пікантних пельменів, булочок та інших делікатесів.

Нагадаємо, ми поділилися рецептом омлету з кабачками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!