Как бросить курить: действенные советы от людей, которым удалось избавиться от плохой привычки

Отказ от курения – это важный шаг на пути к здоровому образу жизни. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут избавиться от зависимости.

Назначьте дату отказа от курения и подготовьтесь к ней

Это даст вам время психологически и эмоционально подготовиться к предстоящему процессу. Сообщите о своем решении друзьям и близким, поскольку их поддержка может сыграть важную роль в вашем успехе. Кроме того, уберите из своего окружения все предметы, связанные с курением, чтобы исключить провоцирующие факторы.

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Видео дня

Когда наступит день отказа от курения, избавьтесь от оставшихся сигарет и пепельниц. Сделайте уборку в своем доме, чтобы избавиться от запаха дыма, и используйте освежители воздуха или ароматические свечи, чтобы создать более приятную обстановку. Приняв эти меры, вы подготовите почву для жизни без курения.

Определите триггеры и найдите альтернативу

Обычно это стресс, определенные социальные ситуации или даже конкретные места или виды деятельности. Обратите внимание на эти триггеры и разработайте альтернативные стратегии, чтобы справиться с ними.

Например, если стресс вызывает у вас желание закурить, попробуйте использовать методы борьбы со стрессом, такие как глубокие дыхательные упражнения, медитация или физические упражнения, например, йога или бег трусцой. Если вы обычно курите во время общественных собраний, найдите более здоровые способы общения с другими людьми, например, сходите на прогулку или организуйте вечер игр. Заменив курение более здоровыми альтернативами, вы уменьшите соблазн потянуться за сигаретой.

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Обратитесь за поддержкой

Бросить курить может быть непросто, но вы не должны делать это в одиночку. Обратитесь за поддержкой к друзьям, родственникам или в группы поддержки, специально созданные для тех, кто бросает курить. Их помощь и советы могут существенно изменить ваш путь.

Кроме того, рассмотрите варианты никотинозаместительной терапии (НЗТ). Такие средства НЗТ, как никотиновые пластыри, жвачки или ингаляторы, могут облегчить симптомы абстиненции и тягу к курению. Проконсультируйтесь с медицинским работником, чтобы определить наиболее подходящий для вас вариант НЗТ.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, кандидат химических наук Глеб Репич рассказал, есть ли в кофе – кофе. При желании, вы можете даже попытаться приготовить ее в домашних условиях.

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