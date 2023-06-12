Як кинути палити: дієві поради від людей, яким вдалося позбутися поганої звички

Відмова від куріння – це важливий крок на шляху здорового способу життя. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть позбутися залежності.

Призначте дату відмови від куріння та підготуйтеся до неї

Це дасть вам час психологічно та емоційно підготуватися до майбутнього процесу. Повідомте про своє рішення друзям та близьким, оскільки їхня підтримка може відіграти важливу роль у вашому успіху. Крім того, приберіть зі свого оточення всі предмети, пов'язані з курінням, щоб виключити фактори, що провокують.

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Відео дня

Коли настане день відмови від куріння, позбавтеся від сигарет і попільничок, що залишилися. Зробіть прибирання у своїй оселі, щоб позбутися запаху диму, і використовуйте освіжувачі повітря або ароматичні свічки, щоб створити більш приємну обстановку. Вживши цих заходів, ви підготуєте ґрунт для життя без куріння.

Визначте тригери та знайдіть альтернативу

Зазвичай це стрес, певні соціальні ситуації чи навіть конкретні місця, чи види діяльності. Зверніть увагу на ці тригери та розробіть альтернативні стратегії, щоб впоратися з ними.

Наприклад, якщо стрес викликає у вас бажання закурити, спробуйте використовувати методи боротьби зі стресом, такі як глибокі дихальні вправи, медитація або фізичні вправи, наприклад, йога або біг підтюпцем. Якщо ви зазвичай палите під час громадських зборів, знайдіть більш здорові способи спілкування з іншими людьми, наприклад, сходіть на прогулянку або організуйте вечір ігор. Замінивши куріння здоровішими альтернативами, ви зменшите спокусу потягнутися за цигаркою.

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Зверніться за підтримкою

Кинути курити може бути непросто, але ви не повинні робити це самотужки. Зверніться за підтримкою до друзів, родичів або груп підтримки, спеціально створених для тих, хто кидає палити. Їхня допомога та поради можуть суттєво змінити ваш шлях.

Крім того, розгляньте варіанти нікотинозамісної терапії (НЗТ). Такі засоби НЗТ, як нікотинові пластирі, жуйки або інгалятори, можуть полегшити симптоми абстиненції та потяг до куріння. Проконсультуйтеся з медичним працівником, щоб визначити найбільш підходящий для вас варіант НЗТ.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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