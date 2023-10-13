Как носить булавку против сглаза и порчи: где ее нужно крепить

Булавка служит не только для ремонта одежды, но и как мощный оберег от сглаза и порчи. Чтобы обеспечить ее эффективность, важно соблюдать определенные правила при ее ношении. UAportal приводит несколько рекомендаций, о которых следует помнить.

Скрытость – ключ к успеху

Для максимальной защиты значок должен оставаться невидимым для посторонних. Незаметное прикрепление на одежде усиливает его способность отводить отрицательную энергию. Идеальное размещение – на изнаночной стороне платья или подола брюк. Как вариант, носите его на внутренней стороне рубашки или джемпера, поближе к сердцу.

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Размещение имеет значение

Важно закрепить шпильку головкой вниз. Это символизирует удержание всего негатива в пределах земли, предотвращая его попадание к владельцу. И напротив, если прикрепить значок головкой кверху, он может притягивать отрицательные силы, а не обеспечивать защиту.

Очистите или приобретите новую шпильку

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность, используйте новую шпильку или, если используете старую, тщательно очистите ее от остатков негатива. Зажгите свечу и прочтите специальное заклинание, например: "Пусть эта шпилька закрывает собой все зло, позволяя любой вредной энергии, направленной на меня, отбиваться назад".

Прикрепите ее к одежде и носите, пока она не раскроется или не упадет. Это означает, что она выполнила свою задачу и указывает на необходимость искать новый оберег.

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