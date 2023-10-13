Як носити шпильку проти зглазу та порчі: де її потрібно кріпити

Шпилька слугує не лише для ремонту одягу, але і як потужний оберіг від зглазу та порчі. Щоб забезпечити її ефективність, важливо дотримуватися певних правил при її носінні. UAportal наводить кілька рекомендацій, про які варто пам'ятати.

Прихованість – ключ до успіху

Для максимального захисту значок повинен залишатися невидимим для сторонніх. Непомітне прикріплення на одязі посилює його здатність відводити негативну енергію. Ідеальне розміщення – на виворітній стороні сукні або подолу штанів. Як варіант, носіть його на внутрішній стороні сорочки або джемпера, ближче до серця.

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Розміщення має значення

Важливо закріпити шпильку голівкою вниз. Це символізує утримання всього негативу в межах землі, запобігаючи його потраплянню до власника. І навпаки, якщо прикріпити значок голівкою догори, він може притягувати негативні сили, а не забезпечувати захист.

Очистіть або придбайте нову шпильку

Щоб забезпечити оптимальну ефективність, використовуйте нову шпильку або, якщо використовуєте стару, ретельно очистіть її від залишків негативу. Запаліть свічку і прочитайте спеціальне заклинання, наприклад: "Нехай ця шпилька закриває собою все зло, дозволяючи будь-якій шкідливій енергії, спрямованій на мене, відбиватися назад".

Прикріпіть її до одягу і носіть доти, доки вона не розкриється або не впаде. Це означає, що вона виконала своє завдання, і вказує на необхідність шукати новий оберіг.

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