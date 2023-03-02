Как правильно подключить генератор к дому, чтобы не сжечь проводку: пошаговая инструкция

Подключение генератора к дому – отличный способ обеспечить себя электроэнергией во время отключения электричества. Впрочем, важно сделать это правильно, чтобы избежать возможных опасностей, таких как возгорание проводки.

UAportal подготовил пошаговую инструкцию, как правильно подключить генератор к дому, чтобы не сжечь проводку.

Шаг 1: Выберите правильный генератор

Первым шагом является выбор правильного генератора. Существует два основных типа генераторов: портативные и резервные.

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Портативные генераторы лучше всего подходят для небольших домов. В свою очередь резервные генераторы – для больших домов или для тех, кому требуется резервное питание для нескольких приборов.

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Шаг 2: Выберите правильный передаточный выключатель

Переключатель – это устройство, которое позволяет безопасно подключить генератор к электрической системе дома. Важно выбрать правильный переключатель, поскольку не все переключатели подходят для всех генераторов.

Шаг 3: Установите переключатель

Это должен сделать профессиональный электрик. Для установки переключателя требуется знание электропроводки, а неправильная установка может быть опасной.

Шаг 4: Подключите генератор к распределительному выключателю

После установки переключателя можно подключить генератор к нему. Для этого необходимо проложить мощный удлинитель от генератора к распределительному устройству.

Шаг 5: Подключите переключатель к электрической системе дома

Последний шаг – подключение распределительного выключателя к электрической системе дома. Для этого необходимо подключить переключатель к электрическому щитку дома.

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Важно отключить все электропитание в доме перед подключением, так как при включенном питании это может быть опасно.

Шаг 6: Проверьте подключение

Это можно сделать, запустив генератор и включив несколько приборов, чтобы убедиться, что они получают питание. Если все работает правильно, вы можете использовать генератор в качестве резервного источника питания во время отключения электроэнергии.

Раньше мы писали о том, сколько будет стоить сутки отопления дома с помощью генератора.

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