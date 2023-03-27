Как правильно стирать кухонные полотенца

UAportal подготовил советы, как стирать кухонные полотенца. Рекомендации помогут поддерживать чистоту и свежесть кухонных полотенец.

Совет 1

Используйте горячую воду при стирке

Горячая вода помогает удалить грязь, жир и бактерии с ткани более эффективно, чем холодная вода. Кроме того, это помогает уменьшить количество моющих средств, необходимых для стирки, поскольку горячая вода легче расщепляет частицы грязи. Для достижения оптимальных результатов используйте температуру в диапазоне 50-70°C.

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Совет 2

Выберите подходящее моющее средство

Выбирая моющее средство для стирки кухонных полотенец, отдайте предпочтение тому, которое специально разработано для таких тканей, как хлопок или лен. Избегайте использования жестких химических средств, таких как отбеливатели или смягчители ткани, которые со временем могут повредить волокна полотенца.

Совет 3

Стирайте кухонные полотенца отдельно

Важно стирать кухонные полотенца отдельно от других вещей. Это поможет предотвратить перекрестное загрязнение и обеспечит тщательную очистку кухонных полотенец.

Кроме того, рекомендуется использовать отдельную загрузку для полотенец темных и светлых цветов. Это поможет уменьшить выцветание цветов со временем.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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