Як правильно прати кухонні рушники

UAportal підготував поради, як прати кухонні рушники. Рекомендації допоможуть підтримувати чистоту та свіжість кухонних рушників.

Порада 1

Використовуйте гарячу воду під час прання

Гаряча вода допомагає видалити бруд, жир та бактерії з тканини більш ефективно, ніж холодна вода. Крім того, це допомагає зменшити кількість миючих засобів, необхідних для прання, оскільки гаряча вода легко розщеплює частинки бруду. Для досягнення оптимальних результатів використовуйте температуру 50-70°C.

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Порада 2

Виберіть відповідний миючий засіб

Вибираючи миючий засіб для прання рушників, віддайте перевагу тому, який спеціально розроблений для таких тканин, як бавовна або льон. Уникайте використання твердих хімічних засобів, таких як відбілювачі або пом'якшувачі тканини, які з часом можуть пошкодити волокна рушника.

Порада 3

Стирайте кухонні рушники окремо

Важливо прати кухонні рушники окремо від інших речей. Це допоможе запобігти перехресному забрудненню та забезпечить ретельне очищення кухонних рушників.

Крім того, рекомендується використовувати окреме завантаження для рушників темних та світлих кольорів. Це допоможе зменшити вицвітання квітів із часом.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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