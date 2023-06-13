Как проснуться раньше времени: советы, которые не дадут вам проспать

В жизни бывают моменты, когда просыпаться рано становится просто необходимо. Будь то важная встреча, ранний рейс или просто начало дня с продуктивным настроем, знание того, как эффективно проснуться, может существенно изменить ситуацию. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут легко проснуться и не проспать.

Успокаивающий распорядок дня перед сном способствует более спокойному сну и более плавному пробуждению. Займитесь деятельностью, способствующей расслаблению, например, чтением книги, принятием теплой ванны или медитацией. Избегайте электронных устройств и стимулирующих занятий непосредственно перед сном, так как они могут помешать вашему засыпанию.

Читайте также: 5 полезных приложений для улучшения сна

Видео дня

Чтобы пробуждение было спокойным, воспользуйтесь постепенным будильником или приложением для смартфона, имитирующим восход солнца. Эти устройства имитируют естественный свет и постепенно увеличивают яркость, мягко пробуждая вас от сна. Пробуждение от мягкого света может быть менее резким, чем громкий, резкий сигнал будильника, что поможет вам начать день на позитивной ноте.

Если вам трудно удержаться от соблазна нажать кнопку "дремать", попробуйте поставить будильник или смартфон в другом конце комнаты от вашей кровати. Это заставит вас физически встать с кровати, чтобы выключить его, что уменьшит вероятность того, что вы снова залезете под одеяло. Кроме того, наличие стакана воды рядом с будильником может стать дополнительным стимулом для того, чтобы встать и восстановить силы утром.

Читайте также: Эксперты рассказали, как заснуть за 2 минуты, если вы проснулись ночью

Еще одна эффективная стратегия – сделать пробуждение приятным. Побалуйте себя вкусным завтраком или чашечкой любимого кофе или чая.

Наличие чего-то, чего можно с нетерпением ждать, может побудить вас встать с постели и начать свой день. Вы также можете попробовать включить в утренний распорядок дня занятия, которые вам нравятся, например, растяжку или прослушивание музыки, поднимающей настроение.

В тех случаях, когда просыпаться рано особенно сложно, попробуйте заручиться помощью надежного партнера. Если вы поделитесь своими целями с кем-то, кто будет следить за вашими успехами, это придаст вам дополнительный стимул и поможет не сбиться с пути. Будь то друг, член семьи или коллега по работе, наличие человека, который поддержит и ободрит вас, может существенно изменить ваш режим пробуждения.

Предлагаем вам также узнать советы экспертов по сну, которые рассказали, что заставляет человека просыпаться ночью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!