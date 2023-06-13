Як прокинутися раніше часу: поради, які не дадуть вам проспати

У житті бувають моменти, коли прокидатися рано стає просто потрібно. Чи це важлива зустріч, ранній рейс чи просто початок дня з продуктивним настроєм, знання того, як ефективно прокинутися, може суттєво змінити ситуацію. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть легко прокинутися та не проспати.

Заспокійливий порядок дня перед сном сприяє спокійнішому сну і більш плавному пробудженню. Займіться діяльністю, що сприяє розслабленню, наприклад читанням книги, прийняттям теплої ванни або медитацією. Уникайте електронних пристроїв та стимулюючих занять безпосередньо перед сном, оскільки вони можуть завадити вашому засинанню.

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Щоб пробудження було спокійним, скористайтесь поступовим будильником або програмою для смартфона, що імітує схід сонця. Ці пристрої імітують природне світло і поступово збільшують яскравість, м'яко пробуджуючи вас від сну. Пробудження від м'якого світла може бути менш різким ніж гучний, різкий сигнал будильника, що допоможе вам почати день на позитивній ноті.

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Якщо вам важко утриматися від спокуси натиснути кнопку "дрімати", спробуйте поставити будильник або смартфон в іншому кінці кімнати від ліжка. Це змусить вас фізично підвестися з ліжка, щоб вимкнути його, що зменшить ймовірність того, що ви знову залізете під ковдру. Крім того, наявність склянки води поруч із будильником може стати додатковим стимулом для того, щоб стати і відновити сили вранці.

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Ще одна ефективна стратегія – зробити пробудження приємним. Побалуйте себе смачним сніданком або філіжанкою улюбленої кави або чаю.

Наявність чогось, чого можна з нетерпінням чекати, може спонукати вас встати з ліжка та розпочати свій день. Ви також можете спробувати включити в ранковий порядок дня заняття, які вам подобаються, наприклад розтяжку або прослуховування музики, що піднімає настрій.

У тих випадках, коли прокидатися дуже складно, спробуйте заручитися допомогою надійного партнера. Якщо ви поділитеся своїми цілями з кимось, хто стежитиме за вашими успіхами, це додасть вам додатковий стимул і допоможе не збитися зі шляху. Будь то друг, член сім'ї або колега по роботі, наявність людини, яка підтримає та підбадьорить вас, може суттєво змінити ваш режим пробудження.

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