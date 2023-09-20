Как ухаживать за молодыми яблонями осенью для щедрого урожая весной

С приближением зимнего сезона очень важно обратить внимание на благополучие фруктовых деревьев, в частности, яблонь, чтобы обеспечить урожай в следующем году. Пренебрежение надлежащим уходом в это время может привести к потере плодородия. Давайте рассмотрим некоторые ключевые рекомендации по подготовке и уходу за яблонями зимой.

Осень – критический период по уходу за деревьями, поскольку он предшествует суровым зимним условиям. Чтобы подготовить яблони правильно, выполните следующие важные шаги:

Обрезка стволов

При обрезке стволов важно учитывать прирост. Если он меньше 30 сантиметров, избегайте удаления больших ветвей, так как это может ослабить дерево. Сосредоточьтесь на устранении сухих, слабых, сломанных побегов, а также разветвляющихся под углом от 25 до 40 градусов от ствола.

Видео дня

Подкормка

Обеспечение правильного питания деревьев имеет решающее значение для их общего здоровья. Осенью подумайте о внесении удобрений для яблонь. Выбирайте проверенные вещества, а не полагайтесь исключительно на народные методы. Рекомендуемые варианты включают:

30 г сульфата калия на 10 литров раствора для яблонь и груш;

15 г монофосфата калия на 10 литров воды.

Кроме того, каждые три года желательно вносить двойной суперфосфат в качестве удобрения, используя 30 грамм на квадратный метр.

Читайте также: Дачники назвали пять овощей, которые можно успеть взорвать сейчас и собрать урожай до морозов

Обработка от болезней и вредителей

Многие насекомые находят приют под корой деревьев на зиму. Если их не лечить, они могут нанести значительный вред яблоням. Для борьбы с этой проблемой важно обработать деревья поздней осенью, после опадания листьев, но до наступления морозов. Выберите один из следующих способов обработки:

1% раствор железного или медного купороса;

5% раствор мочевины;

3% раствор бордоской жидкости;

500 г мочевины на 10 литров воды.

Для эффективного опрыскивания убедитесь, что обработка производится в сухой и безветренный день.

Напомним, мы рассказали о советах садоводам, которые хотят, чтобы их яблони всегда приносили хороший урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !