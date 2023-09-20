Як доглядати за молодими яблунями восени для щедрого врожаю навесні

З наближенням зимового сезону дуже важливо звернути увагу на благополуччя фруктових дерев, зокрема яблунь, щоб забезпечити врожай у наступному році. Нехтування належним доглядом у цей час може призвести до втрати родючості. Давайте розглянемо деякі ключові рекомендації щодо підготовки та догляду за яблунями взимку.

Осінь – критичний період для догляду за деревами, оскільки він передує суворим зимовим умовам. Щоб підготувати яблуні належним чином, виконайте наступні важливі кроки:

Обрізання стовбурів

При обрізанні стовбурів важливо враховувати приріст. Якщо він менший за 30 сантиметрів, уникайте видалення великих гілок, оскільки це може послабити дерево. Натомість зосередьтеся на усуненні сухих, слабких, зламаних пагонів, а також тих, що розгалужуються під кутом від 25 до 40 градусів від стовбура.

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Підживлення

Забезпечення належного живлення дерев має вирішальне значення для їхнього загального здоров'я. Восени подумайте про внесення добрив для яблунь. Обирайте перевірені речовини, а не покладайтеся виключно на народні методи. Рекомендовані варіанти включають:

30 грамів сульфату калію на 10 літрів розчину для яблунь та груш;

15 грамів монофосфату калію на 10 літрів води.

Крім того, кожні три роки бажано вносити подвійний суперфосфат в якості добрива, використовуючи 30 грамів на квадратний метр.

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Обробка від хвороб і шкідників

Багато комах знаходять притулок під корою дерев на зиму. Якщо їх не лікувати, вони можуть завдати значної шкоди яблуням. Для боротьби з цією проблемою важливо обробити дерева пізно восени, після опадання листя, але до настання морозів. Виберіть один з наступних способів обробки:

1% розчин залізного або мідного купоросу;

5% розчин сечовини;

3% розчин бордоської рідини;

500 грамів сечовини на 10 літрів води.

Для ефективного обприскування переконайтеся, що обробка проводиться в сухий і безвітряний день.

Нагадаємо, ми розповіли про поради садівникам, які хочуть, аби їхні яблуні завжди приносили гарний врожай.

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