Космический карьерный толчок: Водолеи, Козероги и Овны, готовьтесь к успеху

На этой неделе, согласно астрологии, звезды говорят, что Водолеи, Козероги и Овны будут наилучшим образом расположены к карьерному успеху. Поскольку Солнце находится в Водолее, а Меркурий также в этом знаке, для представителей Водолеев наступит время смелого рывка вперед на выбранном ими пути.

Между тем, Луна в Козероге способствует упорному труду и самоотверженности тех, кто родился под этим знаком, поскольку они стремятся к своим целям. Наконец, положение Юпитера в Овне обещает большие возможности и потенциальный успех всем, готовым приложить необходимые усилия.

Водолей

Присутствие Солнца на этой неделе придает Водолеям энергию, которая дает им дополнительный импульс для поиска новых путей развития или амбиций. Для них важно не позволять сомнениям и страхам стоять между ними и их мечтами. Если что-то до сих пор казалось невозможным, то в эти дни космического влияния оно может стать вполне достижимым.

Видео дня

Поскольку Венера и Уран находятся в Тельце, есть возможность получить финансовую прибыль благодаря творческим предприятиям. Просто доверяйте своей интуиции больше, чем обычно, при принятии решений, связанных с денежными вопросами.

Козерог

На этой неделе, когда Луна находится дома (в Козероге), представители знака могут с уверенностью ожидать периода углубления удовлетворения. Также следует ждать большего успеха в любых проектах или планах, над которыми они работали в последнее время – при условии, что к этому добавится еще и настойчивость!

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Текущее положение Сатурна усиливает амбиции, но предостерегает от ненужного риска. Положение Нептуна усиливает творческие способности, поэтому не бойтесь мыслить нестандартно, если вам нужно вдохновение на пути к достижению своих целей!

Овен

Юпитер уютно расположился здесь (в Овне), обеспечивая многих людей, рождённых под этим знаком, мотивацией и руководством к действию, когда они пытаются предпринять что-то сложное, но стоящее в предстоящие дни. Марс, находящийся в Близнецах, указывает на то, что навыки общения могут оказаться полезными.

Если вы хотите, чтобы другие узнали о том, чего вы пытаетесь достичь – используйте социальные сети, где это возможно! Кроме того, текущее положение Плутона означает, что барьеры могут быть быстро преодолены, если вы сохраните концентрацию на любом начинании, каким бы сложным оно ни казалось вначале.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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